Son dakika: Aksaray'da feci kaza! Otomobil demir bariyere saplandı: 3 yaralı

Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi İrem K. (28) ve kızı K.K. (4) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.