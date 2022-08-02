Diyarbakır'da plazaya 3 el ateş edildi arkadan gelen ise boş kovanları topladı

Olay, dün gece, Yenişehir ilçesindeki 7 katlı plazanın önünde yaşandı.
Yüzü maskeli 1 kişi elinde tabancayla iş merkezinin önüne geldi. Şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra, yanında getirdiği tabancayla plaza girişine 3 el ateş etti.
Şüphelinin uzaklaşmasından sonra gelen 1 kişi de yerdeki boş kovanları topladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin durumu ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili incelemede polis, plazada 3 kurşun girişi tespit etti. Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.