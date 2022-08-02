Kamyonetiyle geriye doğru manevra yapan baba kızına çarptı

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kömürcü köyünde meydana gelen olayda S.Y. (38), 51 ABJ 222 plakalı kamyoneti ile patates indirmek için geri manevra yaparken kızı İ.Y.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük kızın cansız bedeni Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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