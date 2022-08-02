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    • Yaşam
    • 02.08.2022 16:42
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    • 02.08.2022 16:42
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    Kamyonetiyle geriye doğru manevra yapan baba kızına çarptı

    Niğde’de bir kişi, kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada kızına çarptı. Talihsiz kız, yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedeni Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İHA
    Kamyonetiyle dönerken kızını öldürdü

    Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kömürcü köyünde meydana gelen olayda S.Y. (38), 51 ABJ 222 plakalı kamyoneti ile patates indirmek için geri manevra yaparken kızı İ.Y.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük kızın cansız bedeni Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Kamyonetiyle geriye doğru manevra yapan baba kızına çarptı
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