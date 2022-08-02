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    • Yaşam
    • 02.08.2022 17:00
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    • 02.08.2022 17:00
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    Küçük kız çığlıklarla sokak köpeklerinden kaçtı

    Batman’ın Kozluk ilçesinde sabah saatlerinde elinde poşet olan bir kız çocuğu, yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Küçük kız, yoldan geçen gençlerin yardımıyla saldırıdan kurtulurken; korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sokak köpekleri küçük kıza saldırdı

    Batman'ın Kozluk ilçesinde sokak köpekleri bir kız çocuğuna saldırdı. Saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

    SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI
    Kozluk ilçesi İpekyol Caddesi Üçyol mevkiinde sabah saatlerinde elinde poşet olan bir kız çocuğu, yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

    SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA
    Çığlıklar atarak köpeklerden kaçmaya çalışan küçük kız, yola fırladığı sırada koştuğu yönde bulunan gençlerin tutmasıyla son andan tutuldu. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Öte yandan, sokak köpeklerinin yolda geçen araçlara da saldırdığı kaydedildi.

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