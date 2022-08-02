Yolcu dolu otobüs bahçe duvarından uçtu





"ŞOFÖR ARABAYI ÇALIŞTIRAMAYINCA ARAÇ GERİ GERİ KAYIP BENİM ARABAMA VURDU"

Kazaya karışan özel halk otobüsü şoförü Hüseyin Nalbant, "41 J 0469 plakalı araç yokuş yukarı seyir halindeyken durakta yolcu indirdi. Daha sonra hareket etti ve arabası stop etti. Şoför tekrar arabayı çalıştıramayınca araç geri geri kayıp benim arabama vurdu, ardından ise 5 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Derince Belediyesi'nden buradaki durakların ivedilikle kaldırılmasını istiyoruz. Geçen sene de aynı yerde kaza oldu ve servis aracı uçtu, bir kişi öldü. Benim aracımda hiçbir yaralı yok. Diğer araçta yaralılar var" dedi.