Yolcu dolu otobüs bahçe duvarından uçtu

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 J 0469 plakalı Engin Ayaz, idaresindeki özel halk otobüsü, rampa yukarı doğru çıkarken vitesi tutmadı.
Aracın ağzına kadar dolu olması sebebiyle hareket edemeyen araçtan bazı yolcular inmek istedi. Yolcular indiği esnada araç aşağıya doğru kayarak ters yönde hareket eden 41 J 0237 plakalı Hüseyin Nalbant idaresindeki yolcu dolu özel halk otobüsüne çarptı. Ardında ise 5 metre yükseklikteki bahçe duvarından aşağıya uçtu.
Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendi imkanları ile araçtan çıkan 8 yaralıya müdahale etti. Etrafta koşuşturma hakimken, yaralılar ve aileleri korku dolu anlar yaşadı. Kaza anı ise an be an kameralara yansıdı, hafif ticari araç ise kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.