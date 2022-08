Yolcu dolu otobüs bahçe duvarından uçtu

Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendi imkanları ile araçtan çıkan 8 yaralıya müdahale etti. Etrafta koşuşturma hakimken, yaralılar ve aileleri korku dolu anlar yaşadı. Kaza anı ise an be an kameralara yansıdı, hafif ticari araç ise kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.