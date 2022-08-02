Ece Erken bu sefer Benan Kocadereli’yi hedef aldı: Eşime ait olan evleri mirasçı olmadığı halde...

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz ocak ayında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, ünlü avukatın ölümü Ece Erken ile Mahmutyazıcıoğlu ailesini karşı karşıya getirmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'nin, kalan miras için "Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı, her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi" yorumunu yaptığı iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda eski kayınbiraderi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile karşı karşıya gelen Erken, bu kez Benan Kocadereli'ye sessiz kalmadı. Erken, sosyal medya hesabında konuyla ilgili bir mesaj yayınladı:
İSPAT EDİLECEK BU BİR!
Eğer böyle bir yorum veya cevap verildiyse mahkemede ispat edilcek bu bir! Daha mal tespiti davası sonuçlanmadan tapusu, her şeyi eşime ait olan evi, evleri mirasçı olmadığı halde hukuksuzca nasıl kiraya verdi? Kira elden mi alınıyor? Tekne nerede? Teknedeki seabob bile alınmış kullanılıyor. Demek ki miras aslında kabul edilmemiş ama mahkemenin haberi yok. Şafak'a ait arabalar nerede? Neden ölümünden 1 ay sonra hepsi satıldı? Abiyle anlaşmalı mı yürüyor her şey? Eğer ortada böyle bir açıklama varsa pazartesi ilk iş şikayetçi olacağım ve ispata davet edeceğim."