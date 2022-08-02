Ece Erken bu sefer Benan Kocadereli’yi hedef aldı: Eşime ait olan evleri mirasçı olmadığı halde...





İSPAT EDİLECEK BU BİR!

Eğer böyle bir yorum veya cevap verildiyse mahkemede ispat edilcek bu bir! Daha mal tespiti davası sonuçlanmadan tapusu, her şeyi eşime ait olan evi, evleri mirasçı olmadığı halde hukuksuzca nasıl kiraya verdi? Kira elden mi alınıyor? Tekne nerede? Teknedeki seabob bile alınmış kullanılıyor. Demek ki miras aslında kabul edilmemiş ama mahkemenin haberi yok. Şafak'a ait arabalar nerede? Neden ölümünden 1 ay sonra hepsi satıldı? Abiyle anlaşmalı mı yürüyor her şey? Eğer ortada böyle bir açıklama varsa pazartesi ilk iş şikayetçi olacağım ve ispata davet edeceğim."

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