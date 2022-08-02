Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ece Erken bu sefer Benan Kocadereli’yi hedef aldı: Eşime ait olan evleri mirasçı olmadığı halde...

    Eşinin acısıyla sarsılan ve geçtiğimiz günlerde Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini söyleyen Ece Erken, bu kez Benan Kocadereli’yi hedef aldı: Abiyle anlaşmalı mı yürüyor her şey. Eşime ait olan evleri mirasçı olmadığı halde hukuksuzca nasıl kiraya verdi?

    Abiyle anlaşmalı mı yürüyor her şey?

    Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz ocak ayında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, ünlü avukatın ölümü Ece Erken ile Mahmutyazıcıoğlu ailesini karşı karşıya getirmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'nin, kalan miras için "Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı, her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi" yorumunu yaptığı iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda eski kayınbiraderi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile karşı karşıya gelen Erken, bu kez Benan Kocadereli'ye sessiz kalmadı. Erken, sosyal medya hesabında konuyla ilgili bir mesaj yayınladı:



    İSPAT EDİLECEK BU BİR!
    Eğer böyle bir yorum veya cevap verildiyse mahkemede ispat edilcek bu bir! Daha mal tespiti davası sonuçlanmadan tapusu, her şeyi eşime ait olan evi, evleri mirasçı olmadığı halde hukuksuzca nasıl kiraya verdi? Kira elden mi alınıyor? Tekne nerede? Teknedeki seabob bile alınmış kullanılıyor. Demek ki miras aslında kabul edilmemiş ama mahkemenin haberi yok. Şafak'a ait arabalar nerede? Neden ölümünden 1 ay sonra hepsi satıldı? Abiyle anlaşmalı mı yürüyor her şey? Eğer ortada böyle bir açıklama varsa pazartesi ilk iş şikayetçi olacağım ve ispata davet edeceğim."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    El Kaide lideri öldürüldü
    Haberler Yaşam Ece Erken bu sefer Benan Kocadereli’yi hedef aldı: Eşime ait olan evleri mirasçı olmadığı halde...
        SON DAKİKA