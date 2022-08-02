Dolandırıcıların yeni kurbanları avukatlar! Adı ve sicil numarasını kullanarak vatandaşlardan para istiyorlar

Kendilerini asker, savcı ve polis olarak tanıtarak insanları dolandıran şebekelerin yeni hedefi de avukatlar oldu. Kendilerini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar, gerçek avukatın ismi, sicil numarası ve mail adresini kullanarak insanlardan dosya kapatmak için para talep ediyor. İstanbul'da yaşayan Aslı Korkmaz da bu mağdurlardan biri oldu. Hem avukatın hem de ulaştıkları kişilerin mağdur olmasına sebep olan dolandırıcılarla yaşadıklarını anlatan Korkmaz, "Hesap numarasına MASAK bilgileri yazıyorlar. Sanki Mali Suçlar Bürosuna ödeme yapıyormuşsunuz gibi bir gösterim yapıyor. '6 bin 200 liranızı verin ceza dosyanızdan kurtaralım' diyorlar. Bu kadar az veriyle kimlik hırsızlığının yapılıyor olması endişe verici" ifadelerini kullandı.
Dolandırıcıların kaç kişiye ulaştığını ve ne kadar para aldıklarını bilmediğini, kendisini 5 kişinin uyardığını belirten Korkmaz, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise, "Adımıza bir dava açıldıysa, bir soruşturma içerisindeysek bunu kontrol edeceğimiz platformun ismi e-devlet" uyarısında bulundu.
CEZA DOSYANIZ VAR DİYEREK DOLANDIRIYORLAR
Baro levhalarının herkese açık olduğunu ifade eden Korkmaz, "Avukatlar rahat ulaşılabilir ve kolay bulunabilsinler, böyle dolandırıcılıkların önüne geçilsin diye bu avukatlar net ve açık şekilde baro sitelerinin levhalarında yayınlanırlar. Yayınlandıkları zamanda e-mail adresleri, ofis adresleri gibi verileri görebilirsiniz. Anladığımız kadarıyla dolandırıcılar bir kadın avukat seçmek istemişler. Ceza dosyanız var, icra dosyanız var diyerek çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapmaya kalkışmışlar. Burada da hedef ben olmuşum ve benim adım kullanılmış" dedi.
"ÖNCE ARAYIP SONRA MESAJ ATIYORLAR"
Korkmaz, "İnsanlar aranarak ceza dosyanız var, ben uzlaştırıcı olarak atandım. Dosyanın çözülmesini istiyorsanız bu kadar para yollayın, bu da benim hesap numaram diye çeşitli metinler hazırlayarak bunu önce insanları arayarak, sonra da WhatsApp üzerinden bilgileri göndererek dolandırıcılıklar yapmaya başlamışlar. Dikkatli vatandaşlarımız baro levhadaki mail adresimden doğrudan bana teyit amaçlı mailler attılar. Bu çok açık bir kimlik hırsızlığı. Bu kadar az bir veriyle kimlik hırsızlığının yapılıyor olması endişe verici. Sizin kimliğinizin çalınması da değil, sizin kimliğinizi çalarak başka insanları dolandırıyorlar. Suç duyurumuzu yaptık. İnsanlar dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.