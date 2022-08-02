Dolandırıcıların yeni kurbanları avukatlar! Adı ve sicil numarasını kullanarak vatandaşlardan para istiyorlar

Kendilerini asker, savcı ve polis olarak tanıtarak insanları dolandıran şebekelerin yeni hedefi de avukatlar oldu. Kendilerini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar, gerçek avukatın ismi, sicil numarası ve mail adresini kullanarak insanlardan dosya kapatmak için para talep ediyor. İstanbul'da yaşayan Aslı Korkmaz da bu mağdurlardan biri oldu. Hem avukatın hem de ulaştıkları kişilerin mağdur olmasına sebep olan dolandırıcılarla yaşadıklarını anlatan Korkmaz, "Hesap numarasına MASAK bilgileri yazıyorlar. Sanki Mali Suçlar Bürosuna ödeme yapıyormuşsunuz gibi bir gösterim yapıyor. '6 bin 200 liranızı verin ceza dosyanızdan kurtaralım' diyorlar. Bu kadar az veriyle kimlik hırsızlığının yapılıyor olması endişe verici" ifadelerini kullandı.

Dolandırıcıların kaç kişiye ulaştığını ve ne kadar para aldıklarını bilmediğini, kendisini 5 kişinin uyardığını belirten Korkmaz, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise, "Adımıza bir dava açıldıysa, bir soruşturma içerisindeysek bunu kontrol edeceğimiz platformun ismi e-devlet" uyarısında bulundu.