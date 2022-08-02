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    • Yaşam
    • 02.08.2022 12:42
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    • 02.08.2022 12:43
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    9 gün önce kaybolan alzaymır hastasının cesedi bulundu

    Gaziantep'te 9 gündür kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı adam, boş bir arazide ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

    Gaziantep'te 9 gündür kayıp olan alzaymır hastası 72 yaşındaki Şiho Akıl'ın boş arazide cansız bedeni bulundu.

    KAYIPLARA KARIŞTI
    72 yaşındaki alzaymır hastası Şiho Akıl, 25 Temmuz günü Merveşehir Mahallesi'ndeki evinden ayrılıp kayıplara karıştı. Durum üzerine yakınları, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kayıp yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı.

    BOŞ ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU
    Arama çalışmaları sırasında gece geç saatlerde Seyrantepe Mahallesi'ndeki boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir şahıs olduğu ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede yerde hareketsiz şekilde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de yaptıkları incelemede ölü bulunan şahsın 9 gündür kayıp olarak aranan 72 yaşındaki alzaymır hastası Şiho Akıl olduğunu tespit etti.

    CENAZE TESLİM EDİLDİ
    Ölü bulunan Şiho Akıl'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, yapılan işlemlerinin ardından Yavuzeli ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam 9 gün önce kaybolan alzaymır hastasının cesedi bulundu
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