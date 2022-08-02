9 gün önce kaybolan alzaymır hastasının cesedi bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede yerde hareketsiz şekilde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de yaptıkları incelemede ölü bulunan şahsın 9 gündür kayıp olarak aranan 72 yaşındaki alzaymır hastası Şiho Akıl olduğunu tespit etti.

CENAZE TESLİM EDİLDİ

Ölü bulunan Şiho Akıl'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, yapılan işlemlerinin ardından Yavuzeli ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.