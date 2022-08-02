Fiyatı altınla yarışan kenger sakızı birçok hastalığa iyi geliyor

Sivas'ta fiyatı adeta altınla yarışan kenger sakızı birçok hastalığa da iyi geliyor. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.
BİRÇOK ÖZELLİĞİYLE ŞİFA DAĞITIYOR
Kenger sakızı, birçok özelliğiyle şifa dağıtıyor. Kenger sakızının diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor.
Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı, yurt gelen gurbetçiler tarafından da yoğun talep görüyor.
YÜZ FELCİNİN TEDAVİSİNDE ÇOK FAYDASI VAR
Kenger sakızı satışı yapan İbrahim Güler, kenger sakızının yüz felçlerine iyi geldiğini belirtti.
Güler şunları söyledi:
Kenger sakızının en çok tecrübe edilmiş faydalarından birisi, diş yapısını ve çene yapısını çok güçlendirmesi. Ağızda oluşan bakterilerin yok edilmesinde çok faydası var. Son zamanlarda rüzgârda kalmadan dolayı yüz felçleri geçiriliyor. Kenger sakızının yüz felcinin tedavisinde çok faydası var.
EN ÇOK MALATYA DA ÜRETİMİ YAPILIYOR
Sakızı genelde ticari olarak Malatya'mızın Darende ilçesinde ve köylerinde üretiliyor. Darende ilçesinin merkeze bağlı köylerinde daha çok var. Tunceli ve Elâzığ, ilçelerinden de çıktığı söyleniyor ancak en çok Malatya da üretimi yapılıyor. Fiyatı, bin Türk lirası civarlarında başladı ama daha da çıkacağı söyleniyor çünkü az üretiliyor.