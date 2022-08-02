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    • Yaşam
    • 02.08.2022 13:22
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    • 02.08.2022 13:22
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    Fiyatı altınla yarışan kenger sakızı birçok hastalığa iyi geliyor

    Sivas ve Malatya çevresinde dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızı adeta her derde deva. Ancak kenger sakızının fiyatı altınla yarışıyor. Geçtiğimiz yıllarda kilogramı 800 liradan alıcı bulan kenger sakızı bu yıl itibariyle kilogram fiyatı bin lira oldu

    Fiyatı altınla yarışıyor adeta şifa deposu

    Sivas'ta fiyatı adeta altınla yarışan kenger sakızı birçok hastalığa da iyi geliyor. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.

    BİRÇOK ÖZELLİĞİYLE ŞİFA DAĞITIYOR
    Kenger sakızı, birçok özelliğiyle şifa dağıtıyor. Kenger sakızının diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor.

    Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı, yurt gelen gurbetçiler tarafından da yoğun talep görüyor.

    YÜZ FELCİNİN TEDAVİSİNDE ÇOK FAYDASI VAR
    Kenger sakızı satışı yapan İbrahim Güler, kenger sakızının yüz felçlerine iyi geldiğini belirtti.

    Güler şunları söyledi:
    Kenger sakızının en çok tecrübe edilmiş faydalarından birisi, diş yapısını ve çene yapısını çok güçlendirmesi. Ağızda oluşan bakterilerin yok edilmesinde çok faydası var. Son zamanlarda rüzgârda kalmadan dolayı yüz felçleri geçiriliyor. Kenger sakızının yüz felcinin tedavisinde çok faydası var.

    EN ÇOK MALATYA DA ÜRETİMİ YAPILIYOR
    Sakızı genelde ticari olarak Malatya'mızın Darende ilçesinde ve köylerinde üretiliyor. Darende ilçesinin merkeze bağlı köylerinde daha çok var. Tunceli ve Elâzığ, ilçelerinden de çıktığı söyleniyor ancak en çok Malatya da üretimi yapılıyor. Fiyatı, bin Türk lirası civarlarında başladı ama daha da çıkacağı söyleniyor çünkü az üretiliyor.

        YURT DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR
        Güler, kenger sakızını yurt dışına da gönderdiklerini ifade etti.

        Güler şu ifadeleri kullandı:
        Gurbetçilerimizin gelmesiyle birlikte taleplerimiz çok güzel ilerliyor. Yurt dışına da gönderdiğimiz oluyor. Muhafaza olarak dondurucu da bekletilebiliyor. Dondurucu da bekletilen sakız istenilen zamanda kullanılıyor.

        GİDEREK AZALIYOR ÜRETİM
        Yüzde 20 yüzde 30 arasında fiyat artışı var. Geçen yıl 700, 800 lira arasındaydı talebin duruma göre üretiliyor ama giderek azalıyor üretim. İşçi ücreti olarak fazla masraflı olduğu için üretimde sıkıntı oluyor. Ağustos'un ortasından sonra fiyatların biraz daha yükseleceğine inanıyorum çünkü az üretiliyor.

        KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR
        Diyetisyen Eda Ünal, kenger otunun kendiliğinden yetiştiğini belirtti.

        Ünal şöyle konuştu:
        Kenger otu, kenger sakızı, sakız otu, çadır dikeni ve konak sakızı gibi birçok ismi bulunuyor. Özellikle İç Anadolu ve dDğu Anadolu bölgelerinde bulunan bir yabani ot, dağlık alanlar da kayalık alanlarda genellikle yüksek bölgelerde bulunan bir bitki. Kendiliğinden yetişiyor. Genellikle dikenli, tüylü ve mor bir yapıda oluyor.

        Biz bunun yapraklarını, kökünü ve meyvesini sıklıkla beslenmede yararlanıyoruz. Özellikle yaprak ve saplarını haşlayarak yemek ve çorbalarda kullanabiliyoruz. Sadece soymamız bizim için çok önemli çünkü dış kısmı dikenli olduğu için tüketilmiyor. Bunun yanında kök kısmında bulunan sütü sakız imalatında kullanılıyor.

        Sivas ve çevresinde bu sakız hali tüketiliyor ama çevre illerde meyvelerinden taş dibekte dövüldükten sonra kahve yapılıyor. Sakız hali normalde çiğnenebildiği gibi sütlü tatlılarda kendine has tadı ve kokusunda dolayı tercih edilebiliyor.

        ANTİOKSİDAN SEVİYESİ OLDUKÇA YÜKSEK
        Ünal, kenger bitkisinin antioksidan seviyesinin yüksek olduğuna değindi.

            Ünal, şunları söyledi:
            Kenger sakızının birçok yararı var özellikle antioksidan seviyesi oldukça yüksek, yapılan çalışmalarda bu antioksidan seviyesinin yüksekliği içerdiği fenolik bileşikten kaynaklı olduğu görülmüş. Hastalıklarda, kalp damar rahatsızlıklarında bunun yanında karaciğer koruyucu özelliğiyle sıklıkla karşılaşılmış.

            Hipertansiyon hastalarında iyileştirici özelliği bulunmuş. Bunun yanında sindirim sistemi, mide rahatsızlıkları, şişkinlik, hazımsızlık gibi problemlerde oldukça etkili olan yabani bir ottur. Bunun yanında diyabete karşı etkili ve anti infilomatik özelliğe sahip, migren hastalığı olan kişilerde baş ağrısının iyileştirilmesinde etkili olan bir ot.

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