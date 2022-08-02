Fiyatı altınla yarışan kenger sakızı birçok hastalığa iyi geliyor

Sivas'ta fiyatı adeta altınla yarışan kenger sakızı birçok hastalığa da iyi geliyor. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.

BİRÇOK ÖZELLİĞİYLE ŞİFA DAĞITIYOR

Kenger sakızı, birçok özelliğiyle şifa dağıtıyor. Kenger sakızının diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor.