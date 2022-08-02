Diş tedavisi Türkiye'ye gelen Lisa Robinson'un beyninde tümör olduğu belirlendi

İngiltere'de yaşayan Lisa Robinson (44), diş implantı yaptırmak için 23 Haziran'da soluğu Antalya'da aldı. Hastanede yapılan kontrollerde, beyninde yumruk büyüklüğünde tümöre rastlandı! Hemen ameliyata alındı. Doktorların da desteğiyle hızla toparlandı. Ancak ülkesinde yaptırdığı sağlık sigortası tedavi masraflarını karşılamadı. Ailesi, yardım kampanyası başlattı. 36 bin poundluk ödemenin ardından geçen ay ülkesine dönüş yaptı. Robinson, yaşadıklarını şöyle anlattı: Türk doktorlar hayatımı kurtardı. Hayatımı onları borçluyum. Ancak sağlığım Türkiye'den döndüğümden bu yana kötüleşti. Çünkü İngiltere'deki hastanede, 4'üncü evre kanserimin tedavi edilemez olduğu öğrendim. Ama başka bir tedaviden bahsettiler. Onu bekliyorum.
ALTIN VURUŞ
Gram altının fiyatı bin lirayı geçti. Son dönemde artan soygunlar nedeniyle kuyumcular bir araya geldi. Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanlığı ise bir ilki gerçekleştirdi. Dün, kuyumculara soyguna karşı yakın savunma eğitimi verildi. Eğitimi veren Ulusal Judo Federasyonu Yakın Savunma Tekniği Kurul Üyesi Mücahit Yılmaz, "Kuyumcu personeline saldırı anında nasıl doğru hareket etmesi gerektiğini öğrettik" dedi.
AH HATİCE
Kayseri'de yaşayan Hatice Kahraman, 2020'de kabusu yaşadı. Eşi Metin Karacan'ın evine getirdiği Yeşim Yağcı adlı misafir 130 bin liralık altınını çaldı! Soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında alan Kahraman, aradan geçen 2 yıla rağmen altınlarını bulamadı. Eşinin kendisine boşanma davası açmasıyla bir kez daha yıkıldı. "Valizde kocamın da parmak izi çıktı. Altınlarımı versin o zaman kendisinden boşanırım" diye dert yandı.
ALİ ALTUNTAŞ