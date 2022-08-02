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    Diş tedavisi Türkiye'ye gelen Lisa Robinson'un beyninde tümör olduğu belirlendi

    Lisa Robinson, diş tedavisi için Türkiye’ye geldi. Kontrollerde beyninde tümör olduğu belirlendi. Hemen ameliyat edildi. Zamanında müdahaleyle kurtarılan genç kadın, doktorlara teşekkür etti. İşte sizler için derlediğimiz 2 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Elimize sağlık

    İngiltere'de yaşayan Lisa Robinson (44), diş implantı yaptırmak için 23 Haziran'da soluğu Antalya'da aldı. Hastanede yapılan kontrollerde, beyninde yumruk büyüklüğünde tümöre rastlandı! Hemen ameliyata alındı. Doktorların da desteğiyle hızla toparlandı. Ancak ülkesinde yaptırdığı sağlık sigortası tedavi masraflarını karşılamadı. Ailesi, yardım kampanyası başlattı. 36 bin poundluk ödemenin ardından geçen ay ülkesine dönüş yaptı. Robinson, yaşadıklarını şöyle anlattı: Türk doktorlar hayatımı kurtardı. Hayatımı onları borçluyum. Ancak sağlığım Türkiye'den döndüğümden bu yana kötüleşti. Çünkü İngiltere'deki hastanede, 4'üncü evre kanserimin tedavi edilemez olduğu öğrendim. Ama başka bir tedaviden bahsettiler. Onu bekliyorum.



    ALTIN VURUŞ
    Gram altının fiyatı bin lirayı geçti. Son dönemde artan soygunlar nedeniyle kuyumcular bir araya geldi. Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanlığı ise bir ilki gerçekleştirdi. Dün, kuyumculara soyguna karşı yakın savunma eğitimi verildi. Eğitimi veren Ulusal Judo Federasyonu Yakın Savunma Tekniği Kurul Üyesi Mücahit Yılmaz, "Kuyumcu personeline saldırı anında nasıl doğru hareket etmesi gerektiğini öğrettik" dedi.



    AH HATİCE
    Kayseri'de yaşayan Hatice Kahraman, 2020'de kabusu yaşadı. Eşi Metin Karacan'ın evine getirdiği Yeşim Yağcı adlı misafir 130 bin liralık altınını çaldı! Soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında alan Kahraman, aradan geçen 2 yıla rağmen altınlarını bulamadı. Eşinin kendisine boşanma davası açmasıyla bir kez daha yıkıldı. "Valizde kocamın da parmak izi çıktı. Altınlarımı versin o zaman kendisinden boşanırım" diye dert yandı.
    ALİ ALTUNTAŞ



        F'EV'LAKET!
        Dünya, Hollywood yıldızı Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard'ün davasına kilitlendi. Güzel oyuncu Depp'in kendisine açtığı davayı kaybetti. 8 milyon dolar tazminata mahkum edildi. Mahkeme kararına itiraz eden Heard'ün, Califoria Yucca Vadisi'ndeki malikanesini 1 milyon dolara sattığı belirtildi. Bu parayla, tazminatı ödeyeceği iddia edildi.



        İLK GÖZ 'AĞRI'SI
        Ağrı Doğubeyazıt'taki Bardaklı köyü, her yıl leyleklerin akınına uğradı. Ancak bir aile vardı ki, yaz kış yuvasından ayrılmadı. Muhtar Ahmet Şah Kurt, "Köyümüzün hemen yanında sazlıklar bulunuyor ve zaten burada çok sayıda kuş türü yer alıyor. Leylekler de havalar ısınınca köyün içindeki yuvaya geliyor, kışın da sazlıklarda kalıyor. Leyleklere özenle bakıyoruz, kimse de zarar vermiyor. Leylekler de bizden biri oldu. Çoğu zaman insanlar burada durup fotoğraflarını çekiyor" ifadesini kullandı.



        ZEVAHİRİ ÖLDÜRÜLDÜ
        El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin, CIA'in hafta sonu Afganistan'da düzenlediği operasyonla öldürüldüğü iddia edildi. Zevahiri, Mayıs 2011'de Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle birlikte El Kaide'nin yeni lideri olmuştu. 11 Eylül saldırılarından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı, Eymen El-Zevahiri'nin yakalanmasını sağlayacak bilgi veya istihbarat için 25 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.



            TACİZCİ ŞEF
            İstanbul'da bir yazılım şirketinde çalışan 23 yaşındaki Hazal A., 9 yaşından bu yana Barış İçin Müzik Vakfı'nda eğitim alıyordu. Akordeon ile başladı, orkestraya girdi, çello ile devam etti. Vakıfta eğitim veren Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus'dan 8 yıl boyunca çello dersleri alan Hazal A., geçtiğimiz yıl Ağustos ayında sarsıcı bir olay yaşadı. İddiaya göre genç kız, kendisini evine davet eden Guatemalalı orkestra şefinin tacizine uğradı. Tacize sessiz kalmayan Hazal A., suç duyurusunda bulundu. Ancak Matus'un 10 aydır ifadesi alınmadı. Hazal A., "Geçen yıl vakıf kapalı olduğu dönemde bana mesaj atıp evine çağırdı. Sözlü taciz, fiziksel temasa geçti. 'Bu gece çılgınca bir şeyler yapmalıyız, öpüşerek başlamalıyız' diyerek bana engel olmaya çalıştı" dedi. BULUT YAMANDAĞ



            TV'DEKİ UYUŞTURUCU
            Trabzon'da polis ekipleri takip ettiği otomobili durdurdu. Ekipler otomobil içerisinde yaptığı aramada ise bozuk tüplü televizyonun içinde piyasa değeri 300 bin lira olan 300 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. ÖZGÜR ÖZDEMİR



            109 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 109 milyon 79 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 491 bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 520'şer lira, 3 bilenler 163'er lira, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.



                BİR TALİHLİYE 718 BİN LİRA
                10 bilen bir kişi, 718 bin lira kazandı. 9 bilenler bin 665'er lira, 8 bilenler 126'şar lira, 7 bilenler 31'er lira, 6 bilenler 6'şar lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



                MÜHENDİS SUÇLU
                İstanbul İstinye'de 6 sene önce üzeri açık bırakılan rögara düşerek hayatını kaybeden CHP'li Sarıyer Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Semavi Güneş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İnşaat mühendisinin rögar kapağı çalışmasında tedbir almadığı gibi uyarı veya levha kullanmayarak Güneş'in ölümünde kusurlu olduğu belirlendi. Mühendis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. DİLEK YAMAN DEMİR



                BAYAT EKMEK CİNAYETİ
                19 yaşındaki Yasin A., iddiaya göre, sokak köpeğini beslemek üzere fırına gelerek bayat ekmek istedi. Fırında çalışan, evli ve 3 çocuk babası 29 yaşındaki Ümit Büber de bayat ekmek olmadığı için veremeyeceğini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Büber, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, fırından Yasin A.'yı uzaklaştırdı. Polis gittikten sonra geri dönen ve fırını gözetlemeye başlayan Yasin A., kapının önüne çıkıp, bir süre hava almasının ardından içeri girmek isteyen Ümit Büber'i sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Büber, yere yığıldı.



                    SAZAN SARMALI
                    Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden olan gurme Vedat Milor, yine sahneye çıktı. Milor, "Sarma mı, dolma mı?" diye sordu. Bir anda binlerce kişi yorum yazmaya başladı. İşte o yorumlardan bazıları:
                    Doldurularak yapılan dolma, sarılarak yapılan sarmadır. Artık bu konu kapandı.
                    Arkadaşlar sakin olun. Sarmayı annemiz yapar, dolmayı ise marketten alırsınız.
                    İkisi de güzel. Sarma da olsa dolma da olsa tadı önemli.
                    Ne fark eder ki. Lezzetliyse ikisini de yeriz.
                    Milor yine saçma bir tartışma başlatmış. Yine sarmaya limon sıkmış.



                    BAŞKA MELEKLER ÖLMESİN
                    Adana'da Ramazan Ünal, 3 aydır birlikte yaşadığı 28 yaşındaki Melek Yıldırım'ı, balkonda çocuklarıyla uyuduğu sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra polisi arayarak kendisini ihbar eden Ramazan Ünal gözaltına alındı. Ünal'ın, genç kadını boşanma aşamasındaki eşi Halil Yıldırım'la görüştüğü için kıskançlık krizine girip öldürdüğü iddia edildi.



                    BİR BABANIN HAYKIRIŞI
                    Kızının naaşını almak için Adana Adli Tıp Kurumu morgu önünde bekleyen acılı baba; "Kıskançlık yapıyordu. Kızıma daha önce de şiddet uygulamıştı. Bu çok acı bir şey. Ben baba olarak Sayın Cumhurbaşkanıma ve Bekir Bozdağ'a sesleniyorum. Gereken cezayı almasını istiyorum. İnşallah adalet tecelli eder. Başka Melekler ölmesin" dedi. Ziya RAMOĞLU



                        ÇİFTLİK BANK'TA 110 MAĞDUR DAHA
                        Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastıktan sonra teslim olup tutuklanan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'a yeni bir dava daha açıldı. Hazırlanan 4. iddianamede, 110 kişinin 1 milyon 537 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Mağdur sayısı 4 bin 752'ye ulaşırken sanıklar için toplam istenen ceza 85 bin 654'er yıla yükseldi. Aralarında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 16 şüpheli "dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanırken, Mehmet Aydın, suçsuz olduğunu iddia etmişti.



                        KARA GECE
                        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 motosiklet çarpıştı, aynı araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Aşkın Veysel Aydın'ın (21) kullandığı otomobil de kaza yerinde yatan yaralılara çarptı. Alkollü ve 'yetersiz ehliyetli' sürücü Aydın kaçarken, hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan Gamze Kara (26) hayatını kaybetti.

                        MANTIKLI TARTIŞMA
                        Oyuncu Pelin Batu, Sinop mantısı yedi. "Kayserililer üzgünüm ama Sinoplular'ın mantısı daha güzelmiş" paylaşımı, yeni bir tartışmayı ateşledi.

                        6 YIL HAPİS İSTENİYOR
                        İstanbul Şişli'de scooter kullanıcısı Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Hakan Akçelik hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede, Akçelik'in alkolsüz olduğu, kazada her iki tarafından eşit derecede kusurlu olduğu belirtildi. Şüpheli Hakan Akçelik hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

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                        El Kaide lideri öldürüldü
                        Haberler Yaşam Diş tedavisi Türkiye'ye gelen Lisa Robinson'un beyninde tümör olduğu belirlendi
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