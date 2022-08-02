Diş tedavisi Türkiye'ye gelen Lisa Robinson'un beyninde tümör olduğu belirlendi





SAZAN SARMALI

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden olan gurme Vedat Milor, yine sahneye çıktı. Milor, "Sarma mı, dolma mı?" diye sordu. Bir anda binlerce kişi yorum yazmaya başladı. İşte o yorumlardan bazıları:

Doldurularak yapılan dolma, sarılarak yapılan sarmadır. Artık bu konu kapandı.

Arkadaşlar sakin olun. Sarmayı annemiz yapar, dolmayı ise marketten alırsınız.

İkisi de güzel. Sarma da olsa dolma da olsa tadı önemli.

Ne fark eder ki. Lezzetliyse ikisini de yeriz.

Milor yine saçma bir tartışma başlatmış. Yine sarmaya limon sıkmış.