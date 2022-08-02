Avrupa’nın birçok önemli gazete ve televizyonlarına haber olan Toprak Razgatlıoğlu için, “Süper Türk” yorumu yapıldı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya ayağındaki sıralama yarışında (Superpole) birinci oldu. Güne Superpole yarışını kazanarak başlayan Toprak, hafta sonunun ikinci yarışına pole pozisyonundan başladı ve rakiplerini geride bırakarak damalı bayrağı ilk sırada gördü. Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 6 yarışından 5'ini kazanarak birçok ülkede manşete çıktı. Kendini çok mutlu hissettiğini belirten Razgatlıoğlu, "Her yarış içinde farklı heyecanlar barındırıyor. Çekya'da da zafer kazanmak beni mutlu etti. Podyumda zirvede yer almak her yarışçının hayalidir. Hedef bitmez. O nedenle durmadan çalışıyorum. Bu bir ekip başarısıdır. Redbull'a da teşekkür ediyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN