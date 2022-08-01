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    • Yaşam
    • 01.08.2022 16:45
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    • 01.08.2022 16:46
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    Kütahya Tavşanlı'da orman yangını! Havadan karadan müdahale...

    Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını meydana geldi. Yangına havadan helikopter desteğiyle kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kütahya’da orman yangını!

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kışlademirli köyü mevkindeki orman yangını meydana geldi.

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ
    Tavşanlı'nın Kışlademirli köyü mevkisindeki ormanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan helikopterin yanı sıra karadan dozer, 3 su ikmal aracı, 10 arazöz, 5 itfaiye aracı ile müdahale etti.

    Yangın, büyümeden kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 1 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü.
    Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yangına kısa sürede müdahale edildiği belirtilerek, "Tavşanlı- Kışlademirli köyü civarında çıkan orman yangınına 7 dk içinde ilk müdahale yapıldı. Yeşil vatanımızı korumak için alevlerle savaşımız devam ediyor" denildi.

    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Kütahya Tavşanlı'da orman yangını! Havadan karadan müdahale...
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