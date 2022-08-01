Elazığ'da dili boğazına kaçan kişiyi kuyumcu kurtardı

Olay, Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi.
Kuyumcu dükkanına giren kişi, iş yeri sahibine şekerinin düştüğünü söyledi.
Bu sırada yere yığılan kişiye, dükkandaki biri müdahale ederek, başının yere çarpmasını engelledi.
Olay, Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi.
Kuyumcu dükkanına giren kişi, iş yeri sahibine şekerinin düştüğünü söyledi.
Bu sırada yere yığılan kişiye, dükkandaki biri müdahale ederek, başının yere çarpmasını engelledi.
Kuyumcu ise şekeri düşen kişinin boğazına kaçan dilini çıkardı.
Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.