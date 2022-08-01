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    • Yaşam
    • 01.08.2022 14:36
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    • 01.08.2022 15:13
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    Elazığ'da dili boğazına kaçan kişiyi kuyumcu kurtardı

    Elazığ'da, şekeri düşüp, dili boğazına kaçan kişiye kuyumcu, dükkanında müdahale ederek çıkardı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    DHA
    Kuyumcudan ölümden kurtaran müdahale

    Olay, Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi.

    Kuyumcu dükkanına giren kişi, iş yeri sahibine şekerinin düştüğünü söyledi.

    Bu sırada yere yığılan kişiye, dükkandaki biri müdahale ederek, başının yere çarpmasını engelledi.

        Kuyumcu ise şekeri düşen kişinin boğazına kaçan dilini çıkardı.

        Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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