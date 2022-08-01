Manisa'da 9 yaşındaki çocuğa tren garında taciz!



Konuyla ilgili polislerden yardım isteyen 'Benkısacasc' rumuzlu kullanıcı, "Salihli Merkez karakoluna 22.45 sıralarında gittiğimizde bu olay Manisa'da gerçekleştiği için oraya gitmemiz gerektiğini bize yardımcı olamayacağını söyledi. Çocuk tacizi diyoruz, video var diyoruz, abisi şahit diyoruz ama bunların hiçbirini dinlemedi polisler orda vatandaşa yardım için duruyorlar ne demek yardım edemem? Çok mu zor dilekçe almak? Belki daha önce bunlar yapılsaydı 9 yaşında çocuğun başına bugün bunlar gelmeyecekti. Herkesin yaptığı gibi ben de yardımı burdan istemek zorunda kalmayacaktım" diyerek olaya tepki gösterdi.

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