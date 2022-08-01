Manisa'da 9 yaşındaki çocuğa tren garında taciz!

Olay Manisa tren garında meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile birlikte Salihli'ye gitmeye hazırlanan 9 ve 15 yaşındaki çocukların yanına gelen bir şahıs 9 yaşındaki çocuğun özel bölgesine dokunarak taciz etti.
TACİZİ KABUL EDİP ÖZÜR DİLEDİ
Olayın sonrasında yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda alan çocukların yakını, "31.07.22 tarihinde yani bugün 21.06 sıralarında 9 ve 15 yaşlarındaki erkek yeğenlerim Manisa TCDD tren garında otururlarken bu şahıs yanlarına oturup küçük yeğenimin özel bölgesine dokunup taciz ediyor. Videoda da duyulduğu üzere suçunu kabul edip özür diliyor." diyerek yaşananları görüntüledi.
İSMİNİ İSTEYİNCE KAÇIP GİTTİ
Tacizcinin ismini isteyince kaçıp gittiğini belirten çocukların yakını, "Bu pislik kaçtıktan sonra güvenlik, polisi aradı, karakola gitmemiz gerektiğini söyledi ama 21.30 treni son tren olduğu için salihliye onunla dönmek zorundaydık. Polis de salihlide karakola giderek suç duyurusunda bulunabileceğimizi söyledi." ifadelerini kullandı.