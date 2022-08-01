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    • Yaşam
    • 01.08.2022 12:21
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    • 01.08.2022 12:21
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    Manisa'da 9 yaşındaki çocuğa tren garında taciz!

    Son dakika haberi! Sosyal medya Manisa'da yaşanan taciz olayını konuşuyor. Tren garında 9 yaşındaki yeğeninin taciz edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan 'Benkısacasc' rumuzlu kullanıcı, "Küçük yeğenimin özel bölgesine dokunup taciz ediyor, suçunu kabul edip özür diliyor" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Manisa’da 9 yaşındaki çocuğa taciz!

    Olay Manisa tren garında meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile birlikte Salihli'ye gitmeye hazırlanan 9 ve 15 yaşındaki çocukların yanına gelen bir şahıs 9 yaşındaki çocuğun özel bölgesine dokunarak taciz etti.

    TACİZİ KABUL EDİP ÖZÜR DİLEDİ
    Olayın sonrasında yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda alan çocukların yakını, "31.07.22 tarihinde yani bugün 21.06 sıralarında 9 ve 15 yaşlarındaki erkek yeğenlerim Manisa TCDD tren garında otururlarken bu şahıs yanlarına oturup küçük yeğenimin özel bölgesine dokunup taciz ediyor. Videoda da duyulduğu üzere suçunu kabul edip özür diliyor." diyerek yaşananları görüntüledi.

    İSMİNİ İSTEYİNCE KAÇIP GİTTİ


    Tacizcinin ismini isteyince kaçıp gittiğini belirten çocukların yakını, "Bu pislik kaçtıktan sonra güvenlik, polisi aradı, karakola gitmemiz gerektiğini söyledi ama 21.30 treni son tren olduğu için salihliye onunla dönmek zorundaydık. Polis de salihlide karakola giderek suç duyurusunda bulunabileceğimizi söyledi." ifadelerini kullandı.

        POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ


        Konuyla ilgili polislerden yardım isteyen 'Benkısacasc' rumuzlu kullanıcı, "Salihli Merkez karakoluna 22.45 sıralarında gittiğimizde bu olay Manisa'da gerçekleştiği için oraya gitmemiz gerektiğini bize yardımcı olamayacağını söyledi. Çocuk tacizi diyoruz, video var diyoruz, abisi şahit diyoruz ama bunların hiçbirini dinlemedi polisler orda vatandaşa yardım için duruyorlar ne demek yardım edemem? Çok mu zor dilekçe almak? Belki daha önce bunlar yapılsaydı 9 yaşında çocuğun başına bugün bunlar gelmeyecekti. Herkesin yaptığı gibi ben de yardımı burdan istemek zorunda kalmayacaktım" diyerek olaya tepki gösterdi.

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