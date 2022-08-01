Bağcılar'da buhar kazanı bomba gibi patladı! O anlar kamerada

Bağcılar'da tekstil atölyesindeki buhar kazanı patladı. Büyük bir gürültünün duyulduğu patlamada 3 kişi yaralandı.

BUHAR KAZANI BOMBA GİBİ PATLADI

Olay saat 09.30 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1431 sokakta meydana geldi. Tekstil atölyesi olarak kullanılan 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir sebeple buhar kazanı patladı.