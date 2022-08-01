Bayrampaşa'da kan donduran cinayet! Önce laf attı sonra nişanlısının yanında bıçaklayarak öldürdü

Bayrampaşa'da nişanlısını eve bırakmak isteyen İbrahim Öncel, kendilerine laf atarak sataşan Arif Ekrem Marangoz tarafından nişanlısının gözleri önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Olay, 29 Temmuz saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İbrahim Öncel (23) gece saatlerinde nişanlısı Ecem Naz K.'yi ve onun kuzenini evine bırakmak istedi.