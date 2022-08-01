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    • Yaşam
    • 01.08.2022 12:49
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    • 01.08.2022 13:01
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    Bayrampaşa'da kan donduran cinayet! Önce laf attı sonra nişanlısının yanında bıçaklayarak öldürdü

    Son dakika haberi! İstanbul Bayrampaşa'da önceki gün gece saatlerinde nişanlısı ile birlikte yürüyen İbrahim Öncel'e sokakta karşılaştıkları tanımadığı bir kişi sözlü olarak sataştı. Bu sataşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırgan ile bir süre boğuşan İbrahim öncel defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada İbrahim Öncel'i bıçakladığı öne sürülen Arif Ekrem Marangoz'u gözaltına aldı. Olay anı ve Öncel'in yere yığıldığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kan donduran cinayet! Defalarca bıçakladı

    Bayrampaşa'da nişanlısını eve bırakmak isteyen İbrahim Öncel, kendilerine laf atarak sataşan Arif Ekrem Marangoz tarafından nişanlısının gözleri önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

    Olay, 29 Temmuz saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İbrahim Öncel (23) gece saatlerinde nişanlısı Ecem Naz K.'yi ve onun kuzenini evine bırakmak istedi.

    Bir sokağa girecekleri esnada alkollü olduğu öne sürülen Arif Ekrem Marangoz kendilerine laf atmaya başladı. Daha sonra Öncel ile Marangoz arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Marangoz, Öncel'i sırtından defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Öncel'i gören nişanlısı yardım çığlıkları attı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Öncel'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öncel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli Marangoz'u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan Marangoz'un, Öncel'i öldürmeden önce sokakta bulunan başka kişilere de saldırdığı öğrenildi.

        TANIMADIĞIMIZ BİRİ
        Ecem Naz K. ile polisin yaptığı görüşmede "Eli bıçaklı tanımadığımız biri sözlü sataştı sonra saldırdı" dedi.

        EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU
        Evlilik hazırlığındayken sokakta uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Öncel, dün toprağa verilirken adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Haberler Yaşam Bayrampaşa'da kan donduran cinayet! Önce laf attı sonra nişanlısının yanında bıçaklayarak öldürdü
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