Kilolarca Taşköprü sarımsağını çöpe attılar

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağının hasadı halen devam ediyor.
4 BİN AİLE KAZANÇ SAĞLIYOR
'Beyaz altın' olarak adlandırılan sarımsak yetiştiriciliğinden yaklaşık 4 bin aile, ekonomik kazanç sağlıyor.
İçerdiği besin değerinden ötürü pandemi döneminde kilosu 100 liraya kadar çıkan ve büyük talep gören Taşköprü sarımsağı, bu yılda sarımsak pazarında ortalama 40 lira civarında alıcı buluyor.
600 KİLOGRAM ÇÖPE ATILDI
Bir yandan Taşköprü sarımsağına talep artarken diğer yandan da bilinmeyen bir sebeple Kastamonu'da İnönü Mahallesinde yaklaşık 600 kilogram civarında Taşköprü sarımsağı çöpe atıldı.