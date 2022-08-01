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    • Yaşam
    • 01.08.2022 17:03
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    • 01.08.2022 17:03
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    Kilolarca Taşköprü sarımsağını çöpe attılar

    Kastamonu’da il merkezinde 'beyaz altın' olarak nitelendirilen Taşköprü sarımsağı hasadı devam ediyor. İçerdiği besin değerinden ötürü talep artarken diğer yandan da yaklaşık 600 kilogram civarında Taşköprü sarımsağının çöpe atılması büyük tepki çekti.

    Kilolarca ’beyaz altın’ çöpe atıldı

    Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağının hasadı halen devam ediyor.

    4 BİN AİLE KAZANÇ SAĞLIYOR
    'Beyaz altın' olarak adlandırılan sarımsak yetiştiriciliğinden yaklaşık 4 bin aile, ekonomik kazanç sağlıyor.

    İçerdiği besin değerinden ötürü pandemi döneminde kilosu 100 liraya kadar çıkan ve büyük talep gören Taşköprü sarımsağı, bu yılda sarımsak pazarında ortalama 40 lira civarında alıcı buluyor.

    600 KİLOGRAM ÇÖPE ATILDI
    Bir yandan Taşköprü sarımsağına talep artarken diğer yandan da bilinmeyen bir sebeple Kastamonu'da İnönü Mahallesinde yaklaşık 600 kilogram civarında Taşköprü sarımsağı çöpe atıldı.

        VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
        Çöp konteynerine hem çuval içerisinde hem de açık bir şekilde atılan Taşköprü sarımsağı, çevredeki vatandaşın tepkisine neden oldu.

        Bir süre sonra Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı görevliler tarafından çöp konteyneri boşaltıldı.

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        Haberler Yaşam Kilolarca Taşköprü sarımsağını çöpe attılar
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