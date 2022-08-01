Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! 10 metrelik ağacın dalı yol ortasına devrildi





Bölge esnafından Levent Sümbül, "Bir çatlama sesi duyarak dışarı çıktım. Ağaç yaşlı bir ağaç olduğu için kırılmış, nüfus müdürlüğünün üstüne düşmüş. İnsanlar vardı sokakta. Nüfus müdürlüğünün üzerine düştüğü için yaralanan olmadı. Belediye zaten ağacı kaldırdı. Burası yoğun bir sokak ama sıkıntı yok çok şükür" dedi.

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