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    Harun Tulunay, önce HIV ve COVİD-19’u yendi. Ardından maymun çiçeğine yakalandığını öğrendi. Tarihe geçti! DSÖ bile onu, hastalığın yüzü olarak gösterdi! Genç adam “3 hafta karantinada kaldım. Öleceğimi düşündüm” dedi.

    Hepsi geçiçek!

    HARUN Tulunay (36), 2015'de İngiltere'ye yerleşti. 2016'da HIV hastalığını yendi. 2020'de ise COVİD'i atlatan Harun Tulunay kısa süre önce maymun çiçeği virüsüne yakalandığını öğrendi. Virüse karşı verdiği mücadeleyi tüm dünya yakından takip etti. Dünya Sağlık Örgütü onu, hastalığın farkındalık yüzü olarak gösterdi. Bir anda dünyanın gündemine oturan Tulunay, "Haziran ayında rahatsızlandım. Ateşim 40 dereceye çıktı. Bademcik iltihabı olduğunu düşünüp bana antibiyotik verdiler. Sonra maymun çiçeği olduğumu öğrendim. Bir odada 11 gün boyunca tek başına karantinada kaldım. Ölür müyüm diye çok ağladım. Bu hastalıkta damgalanma korkusu yaşıyorsun. Daha bugün, bir dermatoloğa gittim. Muayenenin ortasında hastalık bulaştıracağımı düşünerek beni klinikten çıkarttı. Sağlık Bakanlığı ve devlet yetkililerinin hem halkı hem de özellikle acil hekimlerini bilgilendirmesi gerekiyor" dedi.

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