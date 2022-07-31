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    • Yaşam
    • 31.07.2022 22:15
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    • 31.07.2022 22:15
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    Ankara'da zincirleme trafik kazası! 3 araç birbirine girdi

    Ankara Pursaklar'da bir otomobil aynı yönde seyreden otobüse arkadan çarptı. Aynı yönde seyreden bir kamyon da otomobile arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

    Ankara’da zincirleme trafik kazası! 3 araç birbirine girdi

    Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesinden Keçiören istikametine seyreden İ.K. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen belediye otobüsüne arkadan çarptı. Aynı yönde seyir halindeki bir kamyon da otomobile çarparak kazaya karıştı.

    Kazada, İ.K'nin yanı sıra aynı otomobildeki K.N.K. ve S.K. yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

    Kaza sebebiyle Erbakan Bulvarı'nda trafik bir süre kontrollü verildi.

    Hasar gören araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Ankara'da zincirleme trafik kazası! 3 araç birbirine girdi
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