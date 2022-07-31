Yine ponzi yine binlerce mağdur! Turgo Shared çöktü mağdurlar merkezi bastı

Balıkesir merkezli online olarak bilinen ve yüksek kar vaadiyle sağladığı fonlarla çok sayıda üyeye ulaşan Turgo Shared sisteminin çöktüğünün duyurulmasının ardından Balıkesir'deki mağdurlar olayla ilgili polise şikayetçi oldu. Sistemin başında olduğu ileri sürülen ve işletmesinin camları sinirlenen bir mağdur tarafından taşla kırılan emekli polis memuru G.T., soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Balıkesir'de iddiaya göre, kendisini Japonya merkezli bir firmanın temsilcisi olarak tanıtıp, güven sağlayan ve emekli polis memuru olduğu öğrenilen G.T., online Turgo Shared sistemini kurdu. Sistem üzerinden 174 dolardan başlayan fiyatlarla giriş yapan üyelere 20 gün içerisinde yatırdıkları ana parayı geri alma güvencesi sağlandı ardından da düzenli olarak ödeme yapılacağı belirtildi. Balıkesir merkezli sistem kısa sürede Türkiye'de çok sayıda ile yayıldı ve sistem binlerce üyeye ulaştı. İlk olarak üyelere sistem üzerinden bisiklet almaları gerektiği, bu bisikletler başkaları tarafından kiralandıkça para kazanacakları belirtildi.
Sisteme olan talep arttıkça kiralandığı söylenen bisikletlere değeri 800 bin TL'yi bulan lüks otomobiller de eklendi. Sisteme giriş yapmak için gerekli olan davet kodunu gönderen kişilerin de para kazanmasıyla hızla yayılan sisteme, çok sayıda devlet memurunun giriş yaptığı, üyelerle iletişimin Whatsapp grupları üzerinden kurulduğu öğrenildi. Sistemi bir süre daha devam ettiren G.T., dün sitenin giriş panelinde yer alan paylaşımda temsilcisi olduğunu söylediği şirketin Türkiye piyasasından çekildiğini belirtti. Kendisine ulaşamayan ve dolandırıldığını anlayan mağdurlar G.T. hakkında polise şikayetçi oldu. Öte yandan, para kaybeden mağdurlardan biri G.T.'nin Balıkesir'de bulunan işletmesinin camlarını taşla kırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yakalanan G.T. bugün gözaltına alındı.