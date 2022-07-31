Yine ponzi yine binlerce mağdur! Turgo Shared çöktü mağdurlar merkezi bastı





ARKADAŞI KREDİ ÇEKTİ, SİSTEME GİRDİ

Sisteme dahil olan ancak az bir zararla sistemden çıktığını dile getiren mağdurlardan Hüseyin Dağgezen (25), "Bize Japonya'dan bisiklet kiralandığını ve bu şekilde kazanç sağlandığını söylediler. İşlemin 21 günde tamamlandığını ve daha sonra kara geçildiği bilgisi verildi. Eğer altındaki biri araba alırsa yaklaşık 2 bin 500 lira kazandırıyor. Benim şu an bin lira kadar bir zararım var. Benim altımdakiler arasında bir arkadaşım var. Kendisi engelli. Borçlarını kapatmak için kredi çekti ve sisteme giriş yaptı. Şu an 64 bin lira kadar zararda. Çok sayıda mağdur var. Bütün sorumlu G.T.'dir. Ben ilk başta 3 bin 600 liraya bir bisiklet aldım. 10'uncu günde baktım kazanç getiriyor. Elektrikli bisikletle aldım sonra. 11 bin 500 lira kadar para yatırdım. 10 bin 500 lira geri aldım. Sonra sistemin siber saldırıya uğradığı söylendi. Panik yapılmamasını, sistemin normale döneceğini söylediler. Sistem düzeldi ve herkese bir tur ödeme yaptılar. Ondan sonra sistemi kapattılar. Cumartesi günü biriken bütün paranızı alacaksınız dediler ama bir daha ulaşamadık. Ben konuyla ilgili şikayetçi olmadım ama çok sayıda şikayetçi var" diye konuştu.

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