Marmaris'te yine orman yangını çıktı! Yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı

Marmaris İçmeler'de dün başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler yakındaki Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli ile 1 villaya da sıçradı. Okulda ve villada kısmen hasar meydana geldi. Alevlerin tehdit ettiği 2 apart otel ile 13 ev tahliye edildi. 3 otomobil büyük hasar gördü. Alevler, 7 helikopter ve 4 uçağın Marmaris'te müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının, bir ağacın dalının kırılarak elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonucu çıktığı belirlendi.
ACIYA BOĞULDUK
Bingöl Genç'te oto tamircisi Aydın Tutkal (43) ile arkadaşı Mücahit Keser (45), bir hafta önce aileleriyle piknik yapmak için Murat Nehri'nin kıyısına gitti. Tutkal, başka bir ailenin kızı olan Hayat Bektaş'ın (13) nehirde akıntıya kapıldığını gördü. Hemen yardıma koştu. Suya atlayıp çırpınan çocuğu çıkardı. Ancak kendisi akıntıya kapıldı. Kurtarma ekipleri, 2 çocuk babası için arama çalışması başlattı. 130 kişilik ekip, seferber oldu. Dün sabahki aramalarda ise talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı. Yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çocukları çok seven Tutkal'ın sosyal faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.
BENİ TÜRK BAYRAĞINA SARIN
Şarkıların romantik ve naif kralı olan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, önceki gün 67 yaşında böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. "Dua", "Uçun Kuşlar Uçun", "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlere imza atan İrem'in ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu. Eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından İrem'in 3 vasiyetini açıkladı. "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmekti." dedi. İrem için ilk tören vasiyeti üzerine Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün saat 12.00'de düzenlenecek.
3 VASİYET BIRAKMIŞ
Önceki gün hayatını kaybeden usta müzisyen İlhan İrem'in 3 vasiyeti ortaya çıktı: Tabutumu Türk bayrağına sarın. Atatürk Kültür Merkezi'nde tören ve Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmek istiyorum.