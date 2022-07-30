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    Marmaris'te yine orman yangını çıktı! Yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı

    Marmaris’te yine orman yangını çıktı. Alevler, bir otel ile bir eve sıçradı. 3 otomobil de yandı. 2 apart otel ile 13 ev boşaltıldı. İşte sizler için derlediğimiz 30 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Alev alev kabus

    Marmaris İçmeler'de dün başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler yakındaki Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli ile 1 villaya da sıçradı. Okulda ve villada kısmen hasar meydana geldi. Alevlerin tehdit ettiği 2 apart otel ile 13 ev tahliye edildi. 3 otomobil büyük hasar gördü. Alevler, 7 helikopter ve 4 uçağın Marmaris'te müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının, bir ağacın dalının kırılarak elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonucu çıktığı belirlendi.



    ACIYA BOĞULDUK
    Bingöl Genç'te oto tamircisi Aydın Tutkal (43) ile arkadaşı Mücahit Keser (45), bir hafta önce aileleriyle piknik yapmak için Murat Nehri'nin kıyısına gitti. Tutkal, başka bir ailenin kızı olan Hayat Bektaş'ın (13) nehirde akıntıya kapıldığını gördü. Hemen yardıma koştu. Suya atlayıp çırpınan çocuğu çıkardı. Ancak kendisi akıntıya kapıldı. Kurtarma ekipleri, 2 çocuk babası için arama çalışması başlattı. 130 kişilik ekip, seferber oldu. Dün sabahki aramalarda ise talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı. Yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çocukları çok seven Tutkal'ın sosyal faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.



    BENİ TÜRK BAYRAĞINA SARIN
    Şarkıların romantik ve naif kralı olan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, önceki gün 67 yaşında böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. "Dua", "Uçun Kuşlar Uçun", "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlere imza atan İrem'in ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu. Eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından İrem'in 3 vasiyetini açıkladı. "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmekti." dedi. İrem için ilk tören vasiyeti üzerine Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün saat 12.00'de düzenlenecek.

    3 VASİYET BIRAKMIŞ
    Önceki gün hayatını kaybeden usta müzisyen İlhan İrem'in 3 vasiyeti ortaya çıktı: Tabutumu Türk bayrağına sarın. Atatürk Kültür Merkezi'nde tören ve Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmek istiyorum.



        ÖLÜME YÜRÜYÜŞ
        Hatay'da yaşayan üniversiteli Çağla Alara Pınarcı (24), iki hafta önce erkek arkadaşıyla birlikte geldiği İstanbul'daki konserde fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Sevgilisi ise kaçtı. Pınarcı'nın sır ölümü üzerine araştırma başlatıldı. Genç kızın ekipler gelmeden önceki ölüme yürüdüğü anlar ortaya çıktı. Görüntüde Pınarcı, böyle dışarıya çıkarılıyor.



        476 BİN LİRA DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 476 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 992'şer lira, 8 bilenler 286'şar lira, 7 bilenler 51'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



        ARKADAŞIM EŞEK
        Japon turist Kotaro Takada, dünya turunu tamamlandı. Soluğu Türkiye'de aldı. Amasya'dan aldığı ve Sorotsube adını verdiği eşekle 81 ili gezmeye başladı. Son durağı ise İzmir Torbalı'ydı. Türk halkının misafirperver olduğunu söyleyen Takada, "Japon olduğumu söyleyince 'Teknoloji ülkesisiniz, neden eşek?' diye soruyorlar. Acelem yok. Yavaş seyahat etmeyi seviyorum. Yürümeyi seviyorum. Eşekler insanlar gibi duygusal" açıklamasında bulundu.



            NEŞESİ BİTMESİN
            İzmir'de yaşayan Neşe Aydemir, 2004'te trafik kazası geçirdi. Omurilik zedelenmesi nedeniyle hayatına tekerlekli sandalyede devam etti. Ancak hayallerinden vazgeçmedi. Önce spora ardından dansa yöneldi. Uluslararası düzeyde düzenlediği online yarışmada dans kategorisinde birinciliği göğüsledi. Büyük mutluluk yaşayan Neşe, "Yarışmaya katılan tek engelli bireyim. Başarımdan dolayı çok mutluyum" dedi.



            GÖZLER TÜRKİYE'DE
            Rusya, Ukrayna'nın en kritik limanlarını ele geçirdi. Tonlarca ton tahıl, dünyaya sevk edilemedi. Türkiye ise küresel bir başarıya imza atarak tarafları İstanbul'da bir araya getirdi. 22 Temmuz'da Tahıl Sevkiyatı Anlaşması gerçekleşti. Bunun üzerine gözler tahıl gemilerine çevrildi. Ukrayna lideri Zelensky, dün Odessa Limanı'nı ziyaret etti. "İlk gemi yüklendi. Bu bir Türk gemisi. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'ye işaret gönderdik. Sevkiyat için işaret bekliyoruz" dedi.



            ABDÜLHAMİD PANİĞİ
            Türkiye, Mavi Vatan'daki haklarından geri adım atmadı. Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta göreve başlayacağının açıklanmasının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, soluğu Kıbrıs Rum yönetiminde aldı. Rum lider Anastasiadis'le Abdülhamid Han'ın Rumlar'ın hak iddia ettiği bölgede sondaj yapması durumunda nasıl davranacakları konusunda fikir alışverişi yaptı!



                ALMANYA'YA KAVALA TEPKİSİ
                Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, atılan yanlış adımları Alman bakanın yüzüne tek tek sıraladı: Niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz. Yunanistan adaları silahlandırıyor. Eğer suçluysa siz de haksızsın diyebilmelisiniz. Ama bunu diyemiyorsunuz. DAEŞ'le mücadele etmek istiyorsanız sahaya inersiniz. YPG, DAEŞ'le mücadele etmiyor.



                'ÇÜŞ'PARK!
                İstanbul Kalamış'ta iddiaya göre İSPARK'ta görevli F.K, caddede yürüyen Melisa Aydınalp'in gizlice fotoğraflarını çekti. Tepki gelince de ahlaksız sözler sarfetti. Polise de direndi. Genç model isyan etti: Bu tacizciler işe nasıl alınıyor.



                GÜNEŞ BATTI
                Eski aşkı Elif Güneş'i (30) katleden Koray Gülbar yakalandı. Katil zanlısı, "İnsan sevdiğini öldürmez, kaza ile oldu" diye savunma yaptı. Sevgili katili, suç makinası çıktı. Uyuşturucu, hırsızlık ve yaralamadan tam 24 sabıkasının olduğu anlaşıldı.



                    BU İŞİN DADI KAÇTI!
                    Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bakıcı ücreti gündem yarattı. İkiz annesi Seray Sever, TAKVİM'in haberini paylaştı: Bir de ikizleri düşünün. Yabancı dadılar 1500 dolardan kapı açıyor, hemşireler ise 30 binden başlıyor...

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                    Haberler Yaşam Marmaris'te yine orman yangını çıktı! Yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı
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