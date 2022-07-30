Marmaris'te yine orman yangını çıktı! Yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı





BENİ TÜRK BAYRAĞINA SARIN

Şarkıların romantik ve naif kralı olan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, önceki gün 67 yaşında böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. "Dua", "Uçun Kuşlar Uçun", "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlere imza atan İrem'in ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu. Eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından İrem'in 3 vasiyetini açıkladı. "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmekti." dedi. İrem için ilk tören vasiyeti üzerine Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün saat 12.00'de düzenlenecek.



3 VASİYET BIRAKMIŞ

Önceki gün hayatını kaybeden usta müzisyen İlhan İrem'in 3 vasiyeti ortaya çıktı: Tabutumu Türk bayrağına sarın. Atatürk Kültür Merkezi'nde tören ve Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmek istiyorum.