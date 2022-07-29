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    • Yaşam
    • 30.07.2022 01:38
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    • 30.07.2022 01:38
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    Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın

    Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir kağıt ve karton fabrikasının depolama alanında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

    Çankırı’da kağıt fabrikasında yangın

    Yangın, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt ve karton fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bahçesinde depolama alanındaki tonlarca kağıt ve karton bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu.

    Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alabildi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının sebebi araştırılıyor.
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    Haberler Yaşam Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın
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