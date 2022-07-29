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    • Yaşam
    • 30.07.2022 06:28
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    • 30.07.2022 06:28
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    Karaman'da akılalmaz olay! Apartmanın önünde kanlar içinde bulunan kadın: "Bıçağın üstüne düştüm"

    Son dakika haberi! Karaman'da bir apartmanın önünde karnından bıçaklanmış, kanlar içinde bulunan Habibe Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Habibe Y., ilk ifadesinde bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını söyledi. Bıçağa rastlanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kanlar içinde bulundu: Bıçağın üstüne düştüm

    Karaman'da bir apartmanın önünde karnından bıçaklanmış, kanlar içinde bulunan Habibe Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Habibe Y., ilk ifadesinde bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını söyledi.

    Olay, saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1584 Sokaktaki bir apartmanın önünde meydana geldi.

    Habibe Y.'yi bir apartmanın önünde kanlar içinde yatarken gören çevredekiler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, genç kadının karnından bıçakla yaralandığını belirledi.

        Habibe Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Habibe Y.'nin ilk ifadesinde, bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını söylediği öğrenildi. Bıçağa rastlanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı
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        Haberler Yaşam Karaman'da akılalmaz olay! Apartmanın önünde kanlar içinde bulunan kadın: "Bıçağın üstüne düştüm"
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