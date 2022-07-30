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    • Yaşam
    • 30.07.2022 17:08
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    • 30.07.2022 17:09
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    Konya’da akrabalar arasında kavga: 3 yaralı

    Son dakika yaşam haberleri... Konya’nın Kulu ilçesinde akrabalar arasında kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Akraba savaşı

    Konya'nın Kulu ilçesinde akrabalar arasında kavga çıktı.

    BIÇAKLAR ÇEKİLDİ
    Edinilen bilgiye göre, Kulu'da amca çocukları olduğu öğrenilen A.D. (32), A.S.D. (24) ve R.D. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

    3 YARALI
    Bıçaklı kavgada A.D, A.S.D. ve R.D. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan A.D. yapılan müdahalelerin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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