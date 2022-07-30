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    • Yaşam
    • 30.07.2022 17:10
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    • 30.07.2022 17:11
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    Bıçakladığı eşinin telefonundan canlı yayın açtı: Namusumuzu temizledik

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 26 yaşındaki Onur Aslan, ayrı yaşadığı boşanma aşmasındaki eşini konuşmak için parka çağırdı. Aslan, parkta yaşanan tartışmanın ardından eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan koca, olayın ardından eşinin telefonundan sosyal medyada yaptığı canlı yayında, "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik" ifadelerini kullandı.

    Bıçakladığı eşinin telefonundan canlı yayın açtı

    Acıpayam'da, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla ağır yaralayan 26 yaşındaki Onur Aslan, olayın ardından eşinin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

    EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI
    Dün öğleden sonra Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de; eşiyle boşanma aşamasında olan Onur A., bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi 22 yaşındaki Rabia A.'yı konuşmak için Aşağı Mahalle'deki parka çağırdı.

    Burada çıkan tartışma yerini kavgaya bırakırken, Onur A. yanında getirdiği bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

    HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
    Kanlar içinde yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Rabia A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        "NAMUSUMUZU TEMİZLEDİK"
        Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan koca Onur A., saklandığı adreste gözaltına aldı. Onur A.'nın saldırının ardından eşi kanlar içerisinde yerde yatarken, ağır yaraladığı eşinin telefonu ve sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

        Onur A'nın yaptığı canlı yayında, "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş" şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.

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