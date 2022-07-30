Bıçakladığı eşinin telefonundan canlı yayın açtı: Namusumuzu temizledik

Acıpayam'da, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla ağır yaralayan 26 yaşındaki Onur Aslan, olayın ardından eşinin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.
EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI
Dün öğleden sonra Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de; eşiyle boşanma aşamasında olan Onur A., bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi 22 yaşındaki Rabia A.'yı konuşmak için Aşağı Mahalle'deki parka çağırdı.
Burada çıkan tartışma yerini kavgaya bırakırken, Onur A. yanında getirdiği bıçakla eşini defalarca bıçakladı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Kanlar içinde yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.