Eski sevgili kurbanı Elif'in son görüntüleri ortaya çıktı

3 ARKADAŞI TUTUKLANMIŞTI

Bu sırada ona kaçarken yardım ettiği öne sürülen 4 arkadaşı polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Aykut A. adli kontrol ile serbest bırakılırken evinde bir adet silah bulunan Serkan Ç., Yasin O. Atınç D. suçluyu kayırma suç delillerini yok etme suçundan tutuklandı.

24 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Konuyla ilgili titiz bir çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli Koray Gülbar'ın peşine düştü. Polis gidebileceği her adresi tek tek kontrol etti. Şüpheli dün gece Kadıköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden çeşitli suçlardan 24 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.