Eski sevgili kurbanı Elif'in son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye'de kuaförlük yapan 32 yaşındaki Elif Güneş'i son kez görüşelim diye çağırıp araç içerisinde vurulduktan sonra kaçan eski sevgilisi Koray Gülbar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elif Güneş'in ölmeden önceki son anları, hastaneye getirildiği anın görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde tekerlekli sandalyede görülen Güneş'in baygın ve hareketsiz olduğu görülüyor.
PEŞİNİ BIRAKMADI
Geçtiğimiz 23 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı Koray Gülbar'dan 2 ay önce ayrıldı. Ancak iddiaya göre Koray Gülbar Güneş'in peşini bırakmadı. İddiaya göre geçen hafta da Elif Güneş'in kuaför dükkanına gelerek tartışıp tokat attı.
OTOMOBİLDE SİLAHLA VURDU
Koray Gülbar, Cumartesi günü Elif Güneş'e 'son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' dedi. Güneş de başına bir şey gelir korkusuyla arkadaşlarını yanına alarak görüşme teklifini kabul etti. Kadıköy'de buluşmada Koray Gülbar, Elif Güneş'i de yanına alarak otomobille uzaklaştı. Üsküdar'a gelen Koray Gülbar ile Elif Güneş otomobil içinde tartışmaya başladı. Güneş otomobilde silahla vuruldu.
ELİF'İN ARACIYLA KAÇTI
Koray Gülbar daha sonra Güneş'in aracı ile onu hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden 32 yaşındaki Elif Güneş memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken, polis kaçan şüpheli Koray Gülbar'ın peşine düştü. Yapılan çalışmalarda Güneş'e ait olan ve katilin kaçtığı araç Kadıköy'de bir adreste terk edilmiş halde bulundu.