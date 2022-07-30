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    • Yaşam
    • 30.07.2022 11:59
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    • 30.07.2022 12:29
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    Eski sevgili kurbanı Elif'in son görüntüleri ortaya çıktı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde ayrıldığı sevgilisini son kez görüşelim diyerek buluşmaya ikna eden Koray Gülbar, otomobilin içinde tartıştığı Elif Güneş'i 3 el ateş açarak vurdu. Vurduktan sonra yaralı Güneş'i hastane önüne bırakan Gülbar, yakalanarak tutuklandı. Yaralı tedavi olarak tedavi altına alınan Güneş ise kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Güneş'in hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

    Elif’in son görüntüleri ortaya çıktı

    İstanbul Ümraniye'de kuaförlük yapan 32 yaşındaki Elif Güneş'i son kez görüşelim diye çağırıp araç içerisinde vurulduktan sonra kaçan eski sevgilisi Koray Gülbar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elif Güneş'in ölmeden önceki son anları, hastaneye getirildiği anın görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde tekerlekli sandalyede görülen Güneş'in baygın ve hareketsiz olduğu görülüyor.

    PEŞİNİ BIRAKMADI
    Geçtiğimiz 23 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı Koray Gülbar'dan 2 ay önce ayrıldı. Ancak iddiaya göre Koray Gülbar Güneş'in peşini bırakmadı. İddiaya göre geçen hafta da Elif Güneş'in kuaför dükkanına gelerek tartışıp tokat attı.

    OTOMOBİLDE SİLAHLA VURDU
    Koray Gülbar, Cumartesi günü Elif Güneş'e 'son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' dedi. Güneş de başına bir şey gelir korkusuyla arkadaşlarını yanına alarak görüşme teklifini kabul etti. Kadıköy'de buluşmada Koray Gülbar, Elif Güneş'i de yanına alarak otomobille uzaklaştı. Üsküdar'a gelen Koray Gülbar ile Elif Güneş otomobil içinde tartışmaya başladı. Güneş otomobilde silahla vuruldu.

    ELİF'İN ARACIYLA KAÇTI
    Koray Gülbar daha sonra Güneş'in aracı ile onu hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden 32 yaşındaki Elif Güneş memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken, polis kaçan şüpheli Koray Gülbar'ın peşine düştü. Yapılan çalışmalarda Güneş'e ait olan ve katilin kaçtığı araç Kadıköy'de bir adreste terk edilmiş halde bulundu.

        3 ARKADAŞI TUTUKLANMIŞTI
        Bu sırada ona kaçarken yardım ettiği öne sürülen 4 arkadaşı polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Aykut A. adli kontrol ile serbest bırakılırken evinde bir adet silah bulunan Serkan Ç., Yasin O. Atınç D. suçluyu kayırma suç delillerini yok etme suçundan tutuklandı.

        24 SUÇ KAYDI VARMIŞ
        Konuyla ilgili titiz bir çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli Koray Gülbar'ın peşine düştü. Polis gidebileceği her adresi tek tek kontrol etti. Şüpheli dün gece Kadıköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden çeşitli suçlardan 24 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        "BEN KATİL DEĞİLİM"
        Şüpheli adliyeye sevk edilirken olayın kazayla olduğunu öne sürerek; "İnsan sevdiğini öldürmez. Ben katil değilim. Yanlışlıkla oldu." Diye bağırdı. Emniyette verdiği ifadesinde de; "Kafeden konuşmak için aldım. Onun araçla seyir halindeyken tartıştık. Araçtan inmeye çalıştı. Bende korkutmak için silahı çıkardım. Biranda ateş aldı. Vuruldu, hastaneye götürdüm" dediği öne sürüldü.

        ELİFİN SON GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
        Elif Güneş'in hastaneye getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde şüpheli şahsın tekerlekli sandalye ile baygın olduğu görülen Güneş'i hastaneye içine sürüyor.

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