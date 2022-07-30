Genç çift ayrıldı! Köpeklerinin velayeti annede kaldı

Boşanma davasında mahkemenin verdiği emsal karar tarihe geçti. İstanbul'da yaşayan Eda- Serhan Çelik, çifti 5 yıl önce evlendi. Ancak kısa süre önce anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Bull Terrier cinsi köpekleri Snoop'un kimde kalacağı konusunda protokol düzenledi. İkili bakım masrafları için mahkemenin nafaka bağlanmasını talep etti. Mayıs ayında görülen duruşmada, mahkeme çiftin boşanmasına hükmetti. Velayet annede kalırken, Serhan Çelik'in bakım masrafları için aylık 250 TL nafaka ödemesine karar verdi. Ayrıca babanın Snoop'la ayda bir hafta vakit geçirebileceği belirtildi. Anlaşmalı olarak boşanan Eda- Serhan Çelik çifti, köpekleri Snoop için protokol düzenledi. Çelik çifti, köpeklerinin velayeti için mahkemeye gitti. Mahkeme, velayeti anne Eda'ya verdi. Baba Serhan ise 250 TL nafaka ödeyecek..

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