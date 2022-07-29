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    • Yaşam
    • 29.07.2022 14:13
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    • 29.07.2022 14:14
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    Valilik duyurdu: TEM'in Bolu Dağı geçişinde ulaşım 2 gün tek şeritten sağlanacak

    Son dakika haberleri... TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminin Ankara ve İstanbul istikametlerinde 30-31 Temmuz tarihlerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanacak.

    Bolu Dağı’ndan ulaşım tek şeride düşecek

    Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminin Ankara ve İstanbul istikametlerinde 30-31 Temmuz tarihlerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanacak.

    HANGİ ŞERİTLER NE ZAMAN KAPATILACAK?
    Açıklamaya göre TEM Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasında 30 Temmuz tarihinde, İstanbul istikametinin sağ ve orta şeritleri, Ankara istikametinin ise orta şeridinde, 31 Temmuz tarihinde de İstanbul istikametinin sol ve orta şeritleri, Ankara istikametinin ise sağ ve orta şeritlerinin trafiğe kapatılarak üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılacağı kaydedildi.

    Çalışma yapıldığı zaman diliminde otoyolun her iki yönünde işaretlemeler yapılarak trafiğin tek şeritten sağlanacağı ifade edildi.

    Açıklamada, ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede oluşabilecek yoğun trafiğin İstanbul istikametine Abant Kavşağı'ndan, Ankara istikametine de Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100'e yönlendireceği belirtildi. Şerit kapatması yapılan kesimlerde trafiğin kontrollü olarak tek şeritten verileceğinden sürücülerin çalışmaların yapılacağı bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

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