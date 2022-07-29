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    • Yaşam
    • 29.07.2022 13:28
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    • 29.07.2022 13:54
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    Amatör balıkçıların yer tutma kavgası:1 ölü

    İzmir'in Konak ilçesinde, amatör balıkçılar arasında çıkan "yer tutma" kavgasında tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheli S.A'yı yakaladı.

    Balıkçı kavgasında kan aktı

    İzmir'in Konak ilçesinde, amatör balıkçılar arasında çıkan "yer tutma" kavgasında tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

    Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Karataş Gün Batımı İskelesi'nde oltayla balık avlayan Saim Baş (59) ile S.A. arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönüştü.

    SİLAHLA VURDU
    Kavganın ardından buradan ayrılan S.A, bir süre sonra olay yerine tabancayla döndü. Saim Baş'a ateş eden S.A, daha sonra kaçtı.

    1 ÖLÜ
    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Baş'ı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Saim Baş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polis ekipleri, kaçan şüpheli S.A'yı yakaladı.

    Baş'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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    Haberler Yaşam Amatör balıkçıların yer tutma kavgası:1 ölü
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