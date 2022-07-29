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    • Yaşam
    • 29.07.2022 16:23
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    • 29.07.2022 17:47
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    Marmaris'te orman yangını! Alevler otele sıçradı! Orman yangını kontrol altına alındı

    Son dakika haberleri... Marmaris'in İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın öıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Gelen son dakika bilgisine göre alevler bir otele sıçradı... Orman Genel Müdürlüğü duyurdu: Orman yangını kontrol altına alındı.

    AJANSLAR
    Marmaris’te orman yangını!

    Muğla Marmaris'in İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

    Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI
    Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

    ALEVLER OTELE SIÇRADI
    Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

    Alevler yakındaki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'na bağlı uygulama oteli ile 1 villaya da sıçradı.

    YANGIN KONTROL ALTINDA

    Orman Genel Müdürlüğü duyurdu: Orman yangını kontrol altına alındı.

    MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
    Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ''Otel tahliye edildi. Mahsur kalan kimse yok. Yangın bir villaya da sıçramış durumda. Yakın noktadaki villalarda tahliyeler gerçekleştirildi'' dedi.

        Orman Genel Müdürlüğü'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

        "Orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. 5 uçak, 8 helikopter, 40 arazöz… #OrmanınKahramanları Yeşil Vatanımızı korumak için alevlerle mücadele ediyor."

        AFAD'DAN AÇIKLAMA
        AFAD'dan yangına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Marmaris bölgesinde çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup yaralı bulunmamaktadır. Yangına OGM, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir. " ifadelerine yer verildi.

        GEÇTİĞİMİZ YIL ÇIKAN YANGININ YIL DÖNÜMÜNDE
        Yangının geçtiğimiz yıl aynı bölgede aynı tarihlerde meydana gelmesi dikkat çekti

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