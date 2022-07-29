Muğla Marmaris'in İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.
ALEVLER OTELE SIÇRADI
Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
Alevler yakındaki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'na bağlı uygulama oteli ile 1 villaya da sıçradı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Orman Genel Müdürlüğü duyurdu: Orman yangını kontrol altına alındı.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ''Otel tahliye edildi. Mahsur kalan kimse yok. Yangın bir villaya da sıçramış durumda. Yakın noktadaki villalarda tahliyeler gerçekleştirildi'' dedi.