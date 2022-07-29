Orman Genel Müdürlüğü'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. 5 uçak, 8 helikopter, 40 arazöz… #OrmanınKahramanları Yeşil Vatanımızı korumak için alevlerle mücadele ediyor."

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yangına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Marmaris bölgesinde çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup yaralı bulunmamaktadır. Yangına OGM, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir. " ifadelerine yer verildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL ÇIKAN YANGININ YIL DÖNÜMÜNDE

Yangının geçtiğimiz yıl aynı bölgede aynı tarihlerde meydana gelmesi dikkat çekti