Trakya'dan sonra Samsun Bafra'da da tırtıl görüldü! Çiftçiler alarma geçti

Dronla ilaçladık hatta bal arılarına zarar vermemek için özellikle gece 24.00'ten sonra bu ilaçlamayı yaptık. Yalnız kendi halimizde bu güce yetişemeyeceğimiz için destek bekliyoruz. Şu anda yüzde 30 kaybımız var. Devletimizden ricamız ilaç ya da ilaçlama konusunda bize yardımcı olsunlar" şeklinde konuştu.

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