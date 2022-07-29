Trakya'dan sonra Samsun Bafra'da da tırtıl görüldü! Çiftçiler alarma geçti

Bafra'da 22 mahallede 13 bin dekar alanda ekilen ayçiçeği tarlalarında tırtıl görüldü. Yaptıkları ilaçlama sonucunda bir sonuç elde edemediklerini söyleyen üreticiler kendilerine yardım edilmesini istiyor. KARADENİZ BİRLİK Vezirköprü Müdürü Fenni Çitçi de ayçiçeği ekili alanlarda inceleme yaptı.
Üretici Salih Erken, "Aslında ayçiçeklerini ilaçladık ama ilaçladığımız halde yine bir sonuç alamadık. Bunun başka türlü bir denetimi varsa gelsinler, yerinde görsünler.
Bu tırtılın ilacı nedir, var mı yok mu? Bunu bir şekilde imha etmek zorundayız. Yoksa bu çiçekler büyük zarar görecek, verim düşecek. Dronla ilaç attık ama bir sonuç alamadık. Tırtıllar gittikçe çoğalıyor. İlaçlama konusunda yardım istiyoruz" dedi.