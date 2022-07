İzmirli asel'in annesi, konyalı asel'in annesi için haykırdı!

Konyalı Asel Hafsa'nın minik kalbi, her gün durumu kötüleşen ve nakil bekleyen İzmirli Asel Adıyaman'a can oldu. TAKVİM, İzmir ve Konya'daki ailelerle görüştü. İzmirli Asel'in annesi Merve Adıyaman, "Kızım hastaneden taburcu olduktan sonra bize can veren aileyi ziyarete gideceğiz. O annenin eli değil ayakları bile öpülür. Acılarını bir kenara bırakıp bağış kararı vermeleri takdir edilecek bir davranış. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Minnettarız" diye konuştu. Asel Hafsa İnal'ın babası Mustafa İnal, başka çocuklara umut oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Bir an olsun organ bağışı için tereddüt etmediklerini belirten İnal, "Kendi çocuğumuza çare olamadık ama benim yavrum başka çocuklara can oldu. Eğer onlar mutlu olursa biz de onlarla birlikte mutlu oluruz. Ben de yıllar önce tüm organlarımı bağışlamıştım" dedi.







BÖBREKLERİ DE HAYAT KURTARDI

Bağışlanan kalbiyle İzmirli adaşına can veren Asel İnan'ın (2) böbrekleri de Antalya'da organ bekleyen 5 yaşındaki Ali Gair ve 8 yaşlarındaki Ecrin Zeynep Karadaş'a can oldu. (Edoğan Öztürk)

