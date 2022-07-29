Motosikletle geldiler, kuaföre kurşun yağdırıp kaçtılar

Bu sırada motosikletle iş yerinin önüne gelen iki kişi, oturan gence ateş edip kaçtı. Kurşunların hedefi olan genç bacağından vurularak kanlar içinde yere yığıldı.

İş yerinde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.