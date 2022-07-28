Gram gram hayat

TÜRKİYE, çöp evde yaşayan C.M.A'ın hikayesiyle sarsıldı! Bursa Nilüfer'deki bir sitenin 19 numaralı dairesinde bulunan 9 yaşındaki A, devlet korumasına alındı. Bakımsızlıktan 17 kiloya düşen talihsiz çocuğu bu hale getiren ise teyzesi K.A. çıktı. İfadesinde "Annesi bebekken satacaktı. Engel oldum. Beni annesi sanıyordu. Gerçeği öğrenince küstü yemek yemedi" diyen cani teyze tutuklandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan C.M.A'ın tüm kontrolleri yapıldı. Uzun süre aç kaldığı için midesi küçülen C., günlük 500 kalorilik bir beslenme programına alındı. Gram gram hesaplanan gıdalar verilerek beslendiği açıklandı. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, kınalı kuzum diye sevdiği C.'nin son durumunu paylaştı. "Midenin normale dönmesi için C.M. gün gün artırılarak gıda verilecek. Süreç 6 ay ile 1 yıl sürebilir. Kas gelişimi için fizik tedavi uygulanacak. Bugüne kadar 300 gram kilo aldı. Dün ilk kez tek başına yürüdü" ifadesini kullandı.





ŞIKAYETÇI OLDU

ANNE Y. A., kardeşi K'dan şikayetçi oldu. "Annem bakarken oğlum iyiydi. Yaşıtları gibi parkta oynayan bir çocuktu. K. beni darp ederek oğlumu kaçırdı. Şikayet ettim ama sonuç alamadım. Oğlumu zorla tuttu, şikayetçiyim" diye konuştu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK