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    • Yaşam
    • 28.07.2022 14:55
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    • 28.07.2022 14:55
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    Beylikdüzü'nde dehşet anları kamerada: Otomobili yayaların üzerine sürdü!

    Son dakika haberi! Beylikdüzü'nde sürücünün, tartışma yaşadığı kişinin üzerine otomobilini sürerek, 1'i ağır 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu dehşet anları kameraya yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Beylikdüzü’nde dehşet anları kamerada!

    Beylikdüzü'nde sürücünün, tartışma yaşadığı kişinin üzerine otomobilini sürerek, 1'i ağır 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu dehşet anları kameraya yansıdı.

    Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi.

    İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında sürücü otomobilini diğer otomobil sürücüsü Selami Kurt ve yayaların üzerine sürdü.

    Olayda Selami Kurt ve kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Selami Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yayanın ise ayağı kırıldı.

        Olay sonrasında yaralanan Selami Kurt'un eşi Songül Kurt otomobil sürücüsüne saldırdı, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

        Yeni ortaya çıkan cep telefonu kamerası görüntülerinde sürücünün otomobilini tartışma yaşadığı kişi ve yayaların üzerine sürdüğü dehşet anları yer alıyor. Görüntülerde, olay sonrasında yerde yatan kişiler de görülüyor.

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