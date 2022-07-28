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    • Yaşam
    • 28.07.2022 16:35
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    • 28.07.2022 17:26
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    Mecidiyeköy’de akıl almaz anlar: Hırsızları süpürgeyle kovaladı

    Mecidiyeköy'de bilgisayar dükkanını hedef seçen maskeli ve kapüşonlu 3 hırsız, 50 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı. Mahalle sakinleri oturdukları binalardan bağırarak ve çeşitli nesneler atarak hırsızları durdurmaya çalıştı. Bir vatandaş da aşağıya inerek hırsızları süpürgeyle kovaladı. İlginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Hırsızlar neye uğradığını şaşırdı

    Mecidiyeköy' de bilgisayar dükkanına giren maskeli ve kapüşonlu 3 hırsız dükkandan 50 bin değerinde eşya çaldı. Hırsızları fark eden mahalleli binadan bağırıp çakmak atarken, biri de süpürgeyle hırsızları kovaladı.

    TEPKİ GÖSTERDİLER
    Saat 06.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de hafif ticari araçla semtteki bir sokağa gelen maskeli ve kapüşonlu 3 hırsız, bilgisayar dükkanını gözüne kestirdi. Kapının kilidini kıran hırsızlar ardından içeriye girerek 50 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı.

    Hırsızlar soyguna devam ettiği esnada sesleri duyan çevre binalardaki mahalleli, bağırarak tepki göstererek onlara çakmak fırlattı.

    SÜPÜRGEYLE KOVALADI
    Hırsızın elindeki sopayı gösterip vatandaşları tehdit etmesi üzerine eline süpürge alan bir başka vatandaş ise koşarak aşağıya indi. Hırsızları karşısında gören adam, onları süpürge sallayarak kovaladı. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar ise geldikleri araca apar topar binere kayıplara karıştı.

        Film sahnelerini aratmayan olay kameralara saniye saniye yansıdı.

        POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ
        Olayın ardından durumu öğrenerek dükkanına gelen işyeri sahibi Enver Sefa Özbay, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Kamera görüntülerini inceleyen Özbay, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri görüntüleri incelemeye alarak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

        ZARARIMIZ 50 BİN LİRA CİVARINDA
        Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi Enver Sefa Özbay şunları söyledi:
        Sabah bina görevlimiz arayarak dükkana hırsız girdiğini söyledi. Geldiğim zamanda kepengin yarıya kadar zorlandığını, kapının açıldığını ve rafta ürünlerimizin olmadığını fark ettik. Yani yaklaşık zararımız 50 bin lira civarındadır.

        KENDİSİNE ÇOK MİNNETTARIZ
        Çalınanlar arasında müşterilerimizin cihazları da var. Sağ olsun üst kattaki komşumuz hırsızlık olayını fark ediyor. Hırsızlık devam etmiyor ve elinde süpürgeyle aşağıya inerek hırsızlara engel oluyor. Hatta bir tanesine de vuruyor. Süpürgeyle vuruyor. Kendisine çok minnettarız, yaptığı bu kahramanca hareketten ötürü kendisine teşekkür ediyorum.
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            Haberler Yaşam Mecidiyeköy’de akıl almaz anlar: Hırsızları süpürgeyle kovaladı
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