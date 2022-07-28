Mecidiyeköy’de akıl almaz anlar: Hırsızları süpürgeyle kovaladı

Mecidiyeköy' de bilgisayar dükkanına giren maskeli ve kapüşonlu 3 hırsız dükkandan 50 bin değerinde eşya çaldı. Hırsızları fark eden mahalleli binadan bağırıp çakmak atarken, biri de süpürgeyle hırsızları kovaladı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Saat 06.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de hafif ticari araçla semtteki bir sokağa gelen maskeli ve kapüşonlu 3 hırsız, bilgisayar dükkanını gözüne kestirdi. Kapının kilidini kıran hırsızlar ardından içeriye girerek 50 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı.