Son dakika: Beylikdüzü'nde maganda dehşeti! Trafikte tartışma yaşadı otomobili yayaların üzerine sürdü

Olay, saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında sürücü otomobili diğer otomobil sürücüsü Selami Kurt ve yayaların üzerine sürdü.

Olayda Selami Kurt ve kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Selami Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yayanın ise ayağı kırıldı.

Olay sonrasında yaralanan Selimi Kurt'un eşi Songül Kurt otomobil sürücüsüne saldırdı, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.