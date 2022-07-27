Pazar yerinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da pazar yerinde açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerine giden polis aracının çarpıştığı otomobilde bulunan 1 kadın yolcu hafif yaralandı.
TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI
Pazartesi Pazarı içerisinde yürüyen M.K. ve F.C.Ş.'ye tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği M.K. ve F.C.Ş. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE MÜDAHALE
Silah sesleri üzerine olay yerinin yakınında bulunan sağlık ocağındaki doktorlar ve sağlık personeli yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından ambulansa alınan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Pazar içerisinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri giriş-çıkışları bir süreliğine kapattı. Ayrıca etrafa açılan saçmalar bir iş yerinin de camlarına isabet etti.
POLİS EKİBİ KAZA YAPTI
Ayrıca Pazartesi Pazarı'ndaki olaya müdahale etmek için giden polis aracı Varinli Caddesi'nde kaza yaptı. Polis ekiplerinin içerisinde bulunduğu araç başka bir araçla çarpıştı. Kazada araçta bulunan bir kadın hafif yaralandı.