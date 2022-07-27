Pazar yerinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da pazar yerinde açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerine giden polis aracının çarpıştığı otomobilde bulunan 1 kadın yolcu hafif yaralandı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Pazartesi Pazarı içerisinde yürüyen M.K. ve F.C.Ş.'ye tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği M.K. ve F.C.Ş. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Silah sesleri üzerine olay yerinin yakınında bulunan sağlık ocağındaki doktorlar ve sağlık personeli yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından ambulansa alınan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.