İstanbul’da kaç yabancı ikamet etmektedir? Göç idaresi rakam verdi

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bulunan yabancılara yönelik tüm işlemler, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yürütülmektedir. Hâli hazırda ilimizde; 746 bin 16 ikamet izni sahibi yabancı, 548 bin 108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir.