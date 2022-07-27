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    • Yaşam
    • 27.07.2022 14:05
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    • 27.07.2022 14:05
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    Edirne Keşan'da kan donduran olay! Evinin önünde pusu kurdu! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

    Edirne’nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu öğrenilen adam eşini evin önünde silahla vurdu. Eşini 4 kurşunla yaralayan şahsı bulmak için çalışmalar sürüyor.

    Evinin önünde pusu kurup kurşun yağdırdı!

    Olay Yukarı Zaferiye Mahallesi, Çukurçeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli kişi boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Yasemin D.'yi evinin çevresinde beklemeye başladı. İşten evine dönen A.D. bu sırada silahına sarılarak 3 çocuk annesi Yasemin D.ye kurşun yağdırdı.

    Bacağına 4 kurşun isabet eden kadın kanlar içinde evin önünde yığılırken, onu vuran A.D. ise olay yerinden koşarak kaçtı. Bu sırada acı içindeki kadını gören çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

    Eşini 4 kurşunla yaralayan A.D.'yi bulmak için çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Yaşam Edirne Keşan'da kan donduran olay! Evinin önünde pusu kurdu! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı
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