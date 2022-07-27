27 Temmuz az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş, Maraş, Gaziantep, Osmaniye...

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Maraş, Gaziantep, Osmaniye, Tevekelli... Depremi hisseden binlerce kişi konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Bu noktada internet arama motorlarında 'Deprem mi oldu son dakika? Az önce deprem nerede oldu?' şeklinde sorgulamalar yapılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli'den deprem açıklamaları peş peşe geldi. İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi ve