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    27 Temmuz az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş, Maraş, Gaziantep, Osmaniye...

    Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Gaziantep ve çevre illerde hissedilen depremin büyüklüğü 4.6 olarak kaydedilirken vatandaşlar deprem hakkında detayları öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin son dakika bilgileri aktardı. Peki Kahramanmaraş, Maraş, Gaziantep, Osmaniye, Tevekelli'de deprem mi oldu son dakika? 27 Temmuz 2022 deprem nerede oldu? İşte son dakika gelişmenin detayları ve AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi...

    takvim.com.tr
    27 Temmuz az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika?

    Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Maraş, Gaziantep, Osmaniye, Tevekelli... Depremi hisseden binlerce kişi konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Bu noktada internet arama motorlarında 'Deprem mi oldu son dakika? Az önce deprem nerede oldu?' şeklinde sorgulamalar yapılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli'den deprem açıklamaları peş peşe geldi. İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi ve

    DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA NEREDE?

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkelli merkezli deprem meydana geldi.

    Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre depremin büyüklüğü 4.6, derinliği ise 3.4 olarak ölçüldü.

    Deprem çevre illerde de hissedildi.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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    Haberler Haberler 27 Temmuz az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş, Maraş, Gaziantep, Osmaniye...
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