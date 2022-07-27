Dolandırıcı Teyfik'ten akılalmaz yöntem: "Bir dizi önemli görüşmeler gerçekleştirdik"





İŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK

Genel seçimlerde milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen ve Teyfik T'nin ağına düşen Asena A. iş vaadiyle 15 bin lira dolandırıldı. Teyfik T'den şikâyetçi olan Asena A, ifadesinde, Teyfik T. ile TBMM'de tanıştıklarını, kendisinin cumhurbaşkanlığında çalıştığını, çevresinin çok geniş olduğunu, kendisine işleri konusunda yardımcı olabileceğini söylediğini belirterek, işe sokmak vaadiyle kendisinden 15 bin lira para aldığını belirtti.

Daha sonra Teyfik T'yi bir pastanede gördüğünü aktaran Asena A, Teyfik T'nin kendisine "Git istediğin yere şikâyet et" dediğini söyledi.