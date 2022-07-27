Dolandırıcı Teyfik'ten akılalmaz yöntem: "Bir dizi önemli görüşmeler gerçekleştirdik"

Kamu kurum ve kuruluşlarında 06 TC plakalı aracıyla yada çeşitli bürokrat, siyasetçi ve devlet adamıyla çektirdiği fotoğrafları "Bir dizi önemli görüşmeler gerçekleştirdik" diyerek sosyal medya hesabından paylaşıp insanlara güven aşılayan zanlı, sıra dışı yöntemleriyle milyonluk vurgun yaptı.
Son genel seçimlerde Milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen bir kadını "Boşver milletvekilliğini, seni genel müdür yapacağız" vaadiyle dolandırıp 15 bin lira aldı, bu da yetmezmiş gibi "Git istediğin yere şikâyet et" dedi.
Kamu kuruluşlarında görüntü vererek vatandaşlarda olumlu bir imaj oluşturmaya çalışan dolandırıcının çeşitli yöntemlerle onlarca vatandaşı dolandırdığı tespit edildi. Dolandırıcılık, yaralama, iftira, hakaret gibi çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan Teyfik T, kendisini Cumhurbaşkanlığı, MİT personeli veya kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yetkili olarak tanıtarak vatandaşları ağına düşürdü.