Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.07.2022 09:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2022 09:13
    ABONE OL

    Tekne tamiri sırasında 3 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

    İzmir’in Karaburun ilçesinde bir tekneyi tamir ederken dengesini kaybedip düşen 63 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

    İHA
    Tekne tamirinde feci son

    Edinilen bilgiye göre olay, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tekne tamiri işiyle uğraşan 63 yaşındaki Koray Volkan Şengül, tamir yaptığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikte düştü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEDE KURTARILAMADI
    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumu ağır olan Şengül, ambulans ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şengül, yaşamını yitirdi. Tahlisiz adamın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.
    Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Cem Muhammet’in o sözleri yürek burktu
    Haberler Yaşam Tekne tamiri sırasında 3 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
        SON DAKİKA