Danimarka'dan Alanya'ya gelen gurbetçi aile tapulu dairelerinde başkasının yaşadığını görünce şoke oldu: Evimizde oturamıyoruz uzaktan bakıyoruz

Danimarka'da yaşayan Kaplan ailesi 2006 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde yatırım ve tatillerde kullanmak amacıyla bir daire aldı. Kaplan ailesi 2019 yılına kadar kiraya verdikleri dairelerine sonrasında kiracı almayarak tatil dönemlerinde kullanmaya karar verdi. 2021 yılının Aralık ayında Türkiye'ye 2 haftalığına tatile gelen Kaplan ailesi evlerine gittiklerinde tanımadıkları bir kadının yaşadığını fark ederek şaşkına döndü. Kaplan ailesi evin boşaltılmasını istese de sonuç alamadı.
"AİLEMLE KAÇ DEFA GELDİM AMA EVİMİZDE KALAMIYORUZ"
Yaklaşık 8 aydır Alanya'ya her geldiklerinde tapulu dairelerinde kalamayıp otellerde kalmak zorunda olduklarını ifade eden Gülay Kaplan, "Gördüğünüz gibi bir evim var ama içeriye giremiyoruz maalesef. Günümüzde hala bu tarz olayların olması şaşırtıcı bir durum. Ailemle kaç defa geldim ama evimizde kalamıyoruz. Otellerde kalıyoruz, çocuklarımı otel personellerine bırakıp, bu işlerle uğraşıyorum. 2 yıldır bir kadın evimde oturuyor. Hiçbir kira sözleşmesi olmadan, belgesi olmadan benim evimi işgal etmiş durumda" dedi.
2 YILDIR TAPU SAHİBİNDEN HABERSİZ YAŞIYOR
Kendisine zor durumda bir kadının 1-2 aylığına eşyalarını koyma izni istenildiğini belirten Kaplan, "Kendisini tanımıyorum. 2 yıl önce babamın arkadaşı beni arayarak, 'Gülay hanım çok zor durumda kalan bir aile var. Evsiz kaldı, kendisi Ankara'ya gidiyor. En fazla 1-2 aylığına eşyalarını koyabilir mi?' dedi. Ben de pandemi süreci olduğu için insanların ne kadar mağdur olduklarını, işsiz kaldıklarını biliyordum. İyi niyetimden dolayı, 'En fazla 1-2 aylık sadece eşya koyabilir. Kesinlikle kimse girmesin çünkü ben tatile gelince kalacağım' dedim. Geçen yıl Aralık ayında geldiğimde bu hanımefendinin oturduğunu anladık. Su ve elektrik abonelikleri için gittiğimde bu kadının 2 yıldır dairemde oturduğunu fark ettim. Şaşkına döndüm. Evime giremedim, otellerde kaldık" ifadelerini kullandı.