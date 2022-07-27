Danimarka'dan Alanya'ya gelen gurbetçi aile tapulu dairelerinde başkasının yaşadığını görünce şoke oldu: Evimizde oturamıyoruz uzaktan bakıyoruz





HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Ailenin avukatı İhsan Yılmaz hukuk mücadelesini başlattıklarını dile getirerek şunları kaydetti: "Müvekkillerim buradan zamanında bir ev almış. Danimarka'da çalıştıkları için yılda bir ve ya iki haftalığına geliyorlar. 2020 yılından itibaren Danimarka'dan gelememe durumları var. 2 yıl sonra geldiklerinde evlerinde hiç tanımadıkları bir insan oturuyor. Herhangi bir sözlü ve ya yazılı kiracılık ilişkileri mevcut değil. Herhangi bir para ilişkileri yok, böyle bir istekleri de yok. Tek istekleri kendi evlerinde oturabilmek. Evin önündeyiz ama evde değiliz. Haklı olmayan yere tecavüz suçu oluşmuştur. Adli ve idari sürecimize başlamış durumdayız. Adli ve idari süreci en hızlı şekilde halledip, inşallah gelecek yaz mevsiminde kendilerine ait olan evlerinde tatil yapmalarını sağlamak istiyoruz."

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