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    • Yaşam
    • 26.07.2022 11:20
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    • 26.07.2022 11:45
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    Metrobüste taciz iddiası: Garip sesler çıkarmaya başladı! Genç kadın arka arkaya tekmeleri savurdu

    İstanbul metrobüste genç bir kadın yanında oturan kişi tarafından taciz edildiğini söyleyerek söz konusu kişiye arka arkaya tekmeler savurdu. O anlar metrobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kadının iddiasına göre yanındaki şahıs metrobüs hareket edince montunu önüne koyarak tuhaf sesler çıkarmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan genç kadın söz konusu şahsa tekmeleri arka arkaya savurdu.

    İHA
    Metrobüste taciz iddiası: Garip sesler çıkarmaya başladı

    Okmeydanı metrobüs durağında geçtiğimiz günlerde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, Arzu K. Bahçelievler Şirinevler'de metrobüse bindi.

    Bu sırada genç kızın arkasından gelen bir şahıs aynı araca binerek genç kızın yanına oturdu.



    TACİZ ETTİĞİNİ DÜŞÜNEREK YANINDAKİ ŞAHSA TEKMELER SAVURDU
    Genç kızın iddiasına göre, metrobüs hareket edince şahıs, montunu önüne koyarak tuhaf sesler çıkarmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan genç kız, taciz edildiğini düşünerek şahsa tekmeler atmaya başladı.

    Neye uğradığını şaşıran şahıs, genç kızın tekmelerinin ardından ayağa kalkarak kurtulmak istedi. Genç kız, şahsın arkasından giderek tekme ve tokat atmaya devam etti.



        METROBÜSTE BULUNAN YOLCULAR GENÇ KADIN SAKİNLEŞTİRDİ
        Tacize uğradığını iddia eden genç kızın sakinleşmesiyle, şahıs duran metrobüsten inerek kayıplara karıştı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

        Olayın ardından Arzu K. emniyete giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, metrobüsün güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.



        KAĞITHANE POLİSİ 25 GÜN SONUNDA YAKALADI
        Ekiplerin yaklaşık 25 gün boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda şahsın, birçok kez aynı şekilde gözüne kestirdiği kadınlarla birlikte metrobüse bindiği ve yanlarına oturduğu belirlendi.

            Devam eden çalışmalarda kimliği tespit edilen Ömür Ç. (32), polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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            Haberler Yaşam Metrobüste taciz iddiası: Garip sesler çıkarmaya başladı! Genç kadın arka arkaya tekmeleri savurdu
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