Metrobüste taciz iddiası: Garip sesler çıkarmaya başladı! Genç kadın arka arkaya tekmeleri savurdu





KAĞITHANE POLİSİ 25 GÜN SONUNDA YAKALADI

Ekiplerin yaklaşık 25 gün boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda şahsın, birçok kez aynı şekilde gözüne kestirdiği kadınlarla birlikte metrobüse bindiği ve yanlarına oturduğu belirlendi.