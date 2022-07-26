'Kocan olaya karıştı parmak izi alınacak' yalanıyla altınları çalındı

S.A.'nın evine gelerek kendisini jandarma personeli olarak tanıtan S.T., ziynet eşyalarından parmak izi alacaklarını belirterek, S.A.'nın kolundaki bilezikler ile evdeki altınları aldı. S.A. akşam saatlerinde dolandırıldığını anlayarak jandarmayı aradı.