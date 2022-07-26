'Kocan olaya karıştı parmak izi alınacak' yalanıyla altınları çalındı

İlçeye bağlı Obrucak köyünde geçen hafta meydana gelen olayda S.A.'nın evindeki sabit telefonu arayan bir kişi, kocasının adli bir olaya karıştığını belirterek, jandarma personelinin eve geleceğini söyledi.
S.A.'nın evine gelerek kendisini jandarma personeli olarak tanıtan S.T., ziynet eşyalarından parmak izi alacaklarını belirterek, S.A.'nın kolundaki bilezikler ile evdeki altınları aldı. S.A. akşam saatlerinde dolandırıldığını anlayarak jandarmayı aradı.
Görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin kimliğini tespit ederek takibe başladı. S.T.'nin Kastamonu'dan Mersin'e gittiği bilgisini alan ekipler, şüpheliyi yakaladı.