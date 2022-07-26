Yunan'ın 'tacizi' kısa sürdü: 'Tam yol ileri' diyen Türk Sahil Güvenliği anında püskürttü

İstanbul'da başlayan Bodrum'da son bulan 51. Deniz kuvvetleri kupası uluslararası açık deniz yat yarışındaki tekneleri taciz eden Yunan askerleri yarış teknesini batırmak için defalarca teknenin üzerine sahil güvenlik botunu sürerek 9 mürettebatın hayatını tehlikeye attı.
Yunan askerlerinin tacizi üzerine, Türk sahil güvenlik ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik botunu kovalamaya başladı.
"YUNAN KARA SULARI ÇIKIN DENİZİMİZDEN"
İstanbul'dan yola çıkan yelkenli tekneler yarışların son etabında Bodrum açıklarında Yunan askerleri tarafından taciz etmeye başladı.
Özellikle Bayrak kırmızısı olan "Good Day Sunshine" isimli yelkenli tekneyi gözüne kestiren Yunan Sahil Güvenlik ekibi tekneyi taciz etmeye başladı. Birkaç kaç kere batırmaya çalıştığı yarış teknesinin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekibi yetişti.
Yelkenliyi batırmak için ardı ardında önünden geçerek dalga yaptı. Tekneyi alabora etmek için defalarca tacizde bulunan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri burası "Yunan Kara suları çıkın denizimizden" diyerek telsizden anons geçti.
DÜMENİ KIRMAYIN TAM YOL İLERİ
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk sahil güvenlik ekiplerini görünce kaçmaya başladı.
Türk Sahil Güvenlik ekipleri telsizden anons geçerek, "Dümeninizi kırmayın, rotanızı değiştirmeyin, yarışı bırakmayın tam yol ileri diyerek" yarışa katılan tekneleri uyardı. Bunun üzerine taciz edilen yelkenli tekne kaptanı Murat Tan yapılan tüm tacizlere rağmen dümenini kırmayarak yoluna devam etti.
YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ TACİZDE BULUNDU
Yelken antrenörü Murat Tan, Yunan Sahil Güvenlik ekibinin defalarca tacizine maruz kaldıklarını dile getirdi.
Tan şunları söyledi:
51'inci Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı çok önemli ve en prestijli en uzun yarış. Yarış esnasında 30 tekne oluyoruz. Her sene belli bir mesafe geçip buraya ulaşıyoruz. Yarışlar İstanbul'dan start aldı ve biz yol boyunca sorunlarla karşılaştık. En büyük sorunumuzu da Bodrum açıklarında yaşadık. Yunan Sahil Güvenliği tacizde bulundu.
TEKNEYİ BATIRMAYA YÖNELİK HAREKET
Sahil Güvenlik botlarımız onların bize yaklaştığını gördüğü an hızlı bir şekilde yardımımıza geldiler. Biz yelkenli tekneyiz, yarış için denizdeyiz. Öğrencilerimiz var teknede, yelken okulu olduğumuz için onlarda bizimle yarıştı. Önce geldi önümüzden döndü ve daha sonra dalga yaptı. Tekneyi batırmaya yönelik bir hareket izlediler. Neden olduğunu bilmiyoruz ama Deniz Kuvvetleri Kupası yarışları olduğunu biliyorlar. Bizim teknemiz tek bayrak kırmızısı tekne belki de onu görerek geldiler.