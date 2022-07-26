Yunan'ın 'tacizi' kısa sürdü: 'Tam yol ileri' diyen Türk Sahil Güvenliği anında püskürttü

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ TACİZDE BULUNDU

Yelken antrenörü Murat Tan, Yunan Sahil Güvenlik ekibinin defalarca tacizine maruz kaldıklarını dile getirdi.

Tan şunları söyledi:

51'inci Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı çok önemli ve en prestijli en uzun yarış. Yarış esnasında 30 tekne oluyoruz. Her sene belli bir mesafe geçip buraya ulaşıyoruz. Yarışlar İstanbul'dan start aldı ve biz yol boyunca sorunlarla karşılaştık. En büyük sorunumuzu da Bodrum açıklarında yaşadık. Yunan Sahil Güvenliği tacizde bulundu.

TEKNEYİ BATIRMAYA YÖNELİK HAREKET

Sahil Güvenlik botlarımız onların bize yaklaştığını gördüğü an hızlı bir şekilde yardımımıza geldiler. Biz yelkenli tekneyiz, yarış için denizdeyiz. Öğrencilerimiz var teknede, yelken okulu olduğumuz için onlarda bizimle yarıştı. Önce geldi önümüzden döndü ve daha sonra dalga yaptı. Tekneyi batırmaya yönelik bir hareket izlediler. Neden olduğunu bilmiyoruz ama Deniz Kuvvetleri Kupası yarışları olduğunu biliyorlar. Bizim teknemiz tek bayrak kırmızısı tekne belki de onu görerek geldiler.