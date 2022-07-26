6 yıldır ne bulduysa biriktiren yaşlı çifti, torunları ihbar etti

Çekmeköy'de yaşayan Mehmet ve Emine Ü. çifti, buldukları eşyaları evlerinde depolamaya başladı. 6 yıldır biriken eşyalar daireyi çöp eve dönüştürdü.
KOMŞULARI DEFALARCA ŞİKAYET ETTİ
Emine Ü. isimli yaşlı kadın dışarda bulunan eşyaları eve getirirken eşi Mehmet Ü. gelen eşyaları yerleştirdi. Kokudan rahatsız olan komşular yaşlı çifti defalarca şikayet etti.
YAKLAŞIK 6 SENEDE BU HALE GELDİ
Torun Özlem Tanrıverdi şunları söyledi:
Anneannem dışarıdan topladığı çöpleri eve getiriyor, dedem de evin farklı noktalarına yerleştiriyor. Bu çöpler yaklaşık 6 senede bu hale geldi. Çevredeki komşular daha önce konuyla ilgili şikayetçi olmuşlardı. En son biz de şikayetçi olunca zabıta ekipleri olaya müdahale etti.