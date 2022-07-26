6 yıldır ne bulduysa biriktiren yaşlı çifti, torunları ihbar etti

YAKLAŞIK 6 SENEDE BU HALE GELDİ

Torun Özlem Tanrıverdi şunları söyledi:

Anneannem dışarıdan topladığı çöpleri eve getiriyor, dedem de evin farklı noktalarına yerleştiriyor. Bu çöpler yaklaşık 6 senede bu hale geldi. Çevredeki komşular daha önce konuyla ilgili şikayetçi olmuşlardı. En son biz de şikayetçi olunca zabıta ekipleri olaya müdahale etti.