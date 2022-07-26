Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.07.2022 10:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.07.2022 11:14
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Hatay Kırıkhan'da dehşet görüntüler! 5 yavru köpek yakılarak öldürüldü: Soruşturma sürüyor

    Son dakika haberleri... Hatay Kırıkhan'da kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler dehşet verici nitelikte. 5 yavru köpeğin yakılarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken köpekleri ilk gören İbrahim Göçer yaptığı açıklamada "Bölgeye köpeklere yiyecek vermek için gittiğimde 5 köpeğin çeşitli şekilde canice öldürüldüğünü gördüm. Yetkililere haber verdim. İnşallah bu işin sorumluları bir an önce yakalanır." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Dehşet görüntüler! 5 yavru köpek yakılarak öldürüldü

    Hatay Kırıkhan'da çekilen ve dün sosyal medyada paylaşılan görüntüler, adeta infial yarattı. Yavru köpeklerin yakılarak vahşice katledilmesi toplumda herkesin tepkisini çekti. Sosyal medyada da tepkiler çığ gibi yükseldi.

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 5 köpek yavrusunun telef edilmiş görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

    İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin, dün sosyal medyada paylaşılan, köpek yavrularının yanmış ve eziyet çektirilmiş halde telef edildiğinin belirtildiği görüntülerle ilgili incelemesi sürüyor.

    Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, olayın şüphelisi ya da şüphelilerini belirlemeye çalışıyor.

    Köpek yavrularını telef edilmiş halde bulan Pati Koruyucuları (Paw Guards) İl Temsilcisi İbrahim Göçer, AA muhabirine, ilçede 2 aydır 70 sahipsiz hayvana gönüllü olarak baktığını söyledi.

        "5 KÖPEĞİN CANİCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"
        Onlara her gün yiyecek ve içecek götürdüğünü anlatan Göçer, "Alaybeyli Mahalle Mezarlığı civarında her gün yemek ve su götürdüğüm 12 yavru köpek vardı. Yaklaşık 1 aydır bu hayvanların bakımını yapıyordum. Bölgeye köpeklere yiyecek vermek için gittiğimde 5 köpeğin çeşitli şekilde canice öldürüldüğünü gördüm. Yetkililere haber verdim. İnşallah bu işin sorumluları bir an önce yakalanır." dedi.

        Göçer, ilçede yer verilmesi halinde hayvanseverler olarak "Pati Köy" kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

        NE OLMUŞTU?
        Kırıkhan ilçesinde, dün 5 köpek yavrusunun telef edilmiş görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatılmıştı. İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybeyli Mahallesi'nde yaşandığı belirlenen olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurmuş, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye almıştı.

        SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yeni neslin üniversitesi
        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Hatay Kırıkhan'da dehşet görüntüler! 5 yavru köpek yakılarak öldürüldü: Soruşturma sürüyor
            SON DAKİKA