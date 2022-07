SON DAKİKA: Hatay Kırıkhan'da dehşet görüntüler! 5 yavru köpek yakılarak öldürüldü: Soruşturma sürüyor

"5 KÖPEĞİN CANİCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Onlara her gün yiyecek ve içecek götürdüğünü anlatan Göçer, "Alaybeyli Mahalle Mezarlığı civarında her gün yemek ve su götürdüğüm 12 yavru köpek vardı. Yaklaşık 1 aydır bu hayvanların bakımını yapıyordum. Bölgeye köpeklere yiyecek vermek için gittiğimde 5 köpeğin çeşitli şekilde canice öldürüldüğünü gördüm. Yetkililere haber verdim. İnşallah bu işin sorumluları bir an önce yakalanır." dedi.