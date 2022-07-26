SON DAKİKA: Hatay Kırıkhan'da dehşet görüntüler! 5 yavru köpek yakılarak öldürüldü: Soruşturma sürüyor

Hatay Kırıkhan'da çekilen ve dün sosyal medyada paylaşılan görüntüler, adeta infial yarattı. Yavru köpeklerin yakılarak vahşice katledilmesi toplumda herkesin tepkisini çekti. Sosyal medyada da tepkiler çığ gibi yükseldi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 5 köpek yavrusunun telef edilmiş görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.
İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin, dün sosyal medyada paylaşılan, köpek yavrularının yanmış ve eziyet çektirilmiş halde telef edildiğinin belirtildiği görüntülerle ilgili incelemesi sürüyor.
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, olayın şüphelisi ya da şüphelilerini belirlemeye çalışıyor.
Köpek yavrularını telef edilmiş halde bulan Pati Koruyucuları (Paw Guards) İl Temsilcisi İbrahim Göçer, AA muhabirine, ilçede 2 aydır 70 sahipsiz hayvana gönüllü olarak baktığını söyledi.